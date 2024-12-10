Бове установят съемный дефибриллятор. Хавбека «Фиорентины», у которого возникли проблемы с сердцем, выпишут из больницы на этой неделе
Эдоардо Бове выпишут из больницы на этой неделе.
Напомним, на 17-й минуте матча Серии А с «Интером» хавбек «Фиорентины» упал на газон, потеряв сознание. Позже стало известно, что у игрока возникли проблемы с сердцем.
По информации Sky Sport, во вторник футболисту установят съемный подкожный дефибриллятор – это необходимо для того, чтобы его выписали из больницы.
После выписки и получения результатов всех анализов, взятых за последние дни, Бове сможет самостоятельно, по согласованию с врачами, принять решение о том, сохранить дефибриллятор или убрать его.
Ожидается, что игрок будет выписан в период с четверга по субботу.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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