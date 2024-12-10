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«Зенит» работает над товарищеским матчем с «Сантосом» в ближайшие месяцы («СЭ»)

«Зенит» может сыграть с «Сантосом».

По информации «Спорт-Экспресса», петербургский клуб активно прорабатывает вариант с проведением товарищеского матча против «Сантоса» в ближайшие месяцы. Отмечается, что «Зенит» готов сыграть с рядом других команд из Бразилии и Аргентины.

Сине-бело-голубые также настроены проводить спарринги с сильными клубами, включая южноамериканские, в любое из окон ФИФА для матчей сборных. Команда выйдет из отпуска 11 января 2025 года. Первый сбор начнется 14 января в Катаре.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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товарищеские матчи (клубы)
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