«Зенит» работает над товарищеским матчем с «Сантосом» в ближайшие месяцы («СЭ»)

«Зенит» может сыграть с «Сантосом».

По информации «Спорт-Экспресса », петербургский клуб активно прорабатывает вариант с проведением товарищеского матча против «Сантоса » в ближайшие месяцы. Отмечается, что «Зенит » готов сыграть с рядом других команд из Бразилии и Аргентины.

Сине-бело-голубые также настроены проводить спарринги с сильными клубами, включая южноамериканские, в любое из окон ФИФА для матчей сборных. Команда выйдет из отпуска 11 января 2025 года. Первый сбор начнется 14 января в Катаре.