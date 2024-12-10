Дуглас о судейских ошибках против «Зенита»: «Мы это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что мы каждый год выигрываем титул за титулом»
Дуглас Сантос заявил, что ощущает судейские ошибки против «Зенита» в Мир РПЛ.
– У многих клубов сейчас есть вопросы по судейству в РПЛ. По нашим данным, в первом круге судьи чаще ошибаются против «Зенита», чем в его пользу. Ты чувствуешь, что арбитры с вашей командой обходятся строже?
– Мы тоже это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом.
Судейские ошибки, безусловно, мешают всем, но наша команда ежедневно работает на тренировках, чтобы достичь самых высоких целей. Главное – честная борьба и отсутствие грубых судейских ошибок, – сказал защитник «Зенита».
Дуглас о критике «Зенита»: «Мы сильнейший клуб России, на нас смотрит остальная Европа. Хейтеры не знают нашей повседневной жизни, путь настоящих чемпионов – взаимоуважение»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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