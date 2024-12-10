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Дуглас о критике «Зенита»: «Мы сильнейший клуб России, на нас смотрит остальная Европа. Хейтеры не знают нашей повседневной жизни, путь настоящих чемпионов – взаимоуважение»

Дуглас Сантос высказался о критике «Зенита» болельщиками других клубов.

– Как считаешь, со стороны соперников и болельщиков отношение к вам стало более агрессивным за те годы, что вы не отпускаете титул?

– Ощущается по-разному. Наши болельщики нас поддерживают, помогают нам становиться чемпионами из года в год. На трибунах «Газпром Арены», на улицах города, по прилете в другие города, на выездных играх – везде мы это чувствуем, и нам это помогает, мотивирует всю команду. А те, кто критикует, не знают нашей повседневной жизни. Не понимают, что мы отдаем футболу все свое время, постоянно тренируемся. Думаю, если бы хейтеры хоть немного узнали о нашей работе и характере, то поменяли бы свое мнение.

Но, давайте так, на сегодня мы сильнейший клуб России, на который смотрит остальная Европа. А для российского спорта важно иметь команду, которая регулярно показывает свой уровень, даже в сложных условиях проводит международные игры с хорошими соперниками, борется до конца, настроена решительно. Так что, думаю, болельщики других команд должны уважительно относиться и друг к другу, и, конечно, к нам как к чемпиону страны.

Мы все должны гордиться футболом и тем, что в России есть такие сильные команды, как «Зенит». Путь настоящих чемпионов – это взаимоуважение ко всем, – сказал защитник «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДуглас Сантос
logoЗенит
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
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