Миодраг Божович: «Зенит» нельзя называть позором – он взял Кубок УЕФА, играл в ЛЧ. У них много денег, потому что спонсор дает – в чем проблема? Сильных всегда будут ненавидеть»
– «Зенит» в России многие не любят, уже появились кричалки про «позор российского футбола».
– Я понимаю, почему их не любят – сильных всегда будут ненавидеть. «Зенит» нельзя называть позором – они выиграли Кубок УЕФА, играли в Лиге чемпионов. У них много денег, потому что спонсор дает эти ресурсы – все ведь просто, в чем проблема?
«Спартак» – самый популярный клуб России, в СССР любили еще «Динамо» и ЦСКА, а «Зенит» не любят сейчас по всей России, кроме Санкт-Петербурга. Но это лучший клуб страны последние 15 лет.
– Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне в РПЛ?
– «Зенит» или «Спартак». Питерцы – самые сильные в России, а красно-белых я поддерживаю из-за Станковича – думаю, у него все получится. В России очень многие ждут чемпионства «Спартака», так как это народная команда. А у «Зенита» нет шансов забрать этот статус себе – за них болеют только в Санкт-Петербурге, – сказал бывший главный тренер клубов РПЛ.
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