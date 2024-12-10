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Миодраг Божович: «Зенит» нельзя называть позором – он взял Кубок УЕФА, играл в ЛЧ. У них много денег, потому что спонсор дает – в чем проблема? Сильных всегда будут ненавидеть»

Миодраг Божович заявил, что «Зенит» нельзя называть позором российского футбола.

«Зенит» в России многие не любят, уже появились кричалки про «позор российского футбола».

– Я понимаю, почему их не любят – сильных всегда будут ненавидеть. «Зенит» нельзя называть позором – они выиграли Кубок УЕФА, играли в Лиге чемпионов. У них много денег, потому что спонсор дает эти ресурсы – все ведь просто, в чем проблема?

«Спартак» – самый популярный клуб России, в СССР любили еще «Динамо» и ЦСКА, а «Зенит» не любят сейчас по всей России, кроме Санкт-Петербурга. Но это лучший клуб страны последние 15 лет.

Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне в РПЛ?

– «Зенит» или «Спартак». Питерцы – самые сильные в России, а красно-белых я поддерживаю из-за Станковича – думаю, у него все получится. В России очень многие ждут чемпионства «Спартака», так как это народная команда. А у «Зенита» нет шансов забрать этот статус себе – за них болеют только в Санкт-Петербурге, – сказал бывший главный тренер клубов РПЛ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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