Ромеро раскритиковал боссов «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» и «Челси» усиливаются – вот на что нужно равняться. Сначала винят игроков, затем меняют тренеров, а виноваты всегда одни и те же»
Кристиан Ромеро покритиковал руководство «Тоттенхэма» из-за финансирования клуба.
«Манчестер Сити» борется за титулы каждый год. Вы видите, как «Ливерпуль» усиливает состав. «Челси» укрепляет свой состав, не добивается успеха, усиливается снова, и теперь они получают результаты. Вот на что нужно равняться.
Нужно понять, что что-то идет не так. Надеюсь, они [руководство] это осознают. В последние годы все повторяется: сначала винят игроков, затем меняют тренерский штаб, а виноваты всегда одни и те же люди.
Надеюсь, они осознают, кто на самом деле несет ответственность, и мы сможем двигаться вперед, потому что это прекрасный клуб, который с такой структурой мог бы легко бороться за титул каждый год», – сказал защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро для Telemundo Deportes.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости