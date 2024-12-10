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  • Ромеро раскритиковал боссов «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» и «Челси» усиливаются – вот на что нужно равняться. Сначала винят игроков, затем меняют тренеров, а виноваты всегда одни и те же»
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Ромеро раскритиковал боссов «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» и «Челси» усиливаются – вот на что нужно равняться. Сначала винят игроков, затем меняют тренеров, а виноваты всегда одни и те же»

Кристиан Ромеро покритиковал руководство «Тоттенхэма» из-за финансирования клуба.

«Манчестер Сити» борется за титулы каждый год. Вы видите, как «Ливерпуль» усиливает состав. «Челси» укрепляет свой состав, не добивается успеха, усиливается снова, и теперь они получают результаты. Вот на что нужно равняться. 

Нужно понять, что что-то идет не так. Надеюсь, они [руководство] это осознают. В последние годы все повторяется: сначала винят игроков, затем меняют тренерский штаб, а виноваты всегда одни и те же люди. 

Надеюсь, они осознают, кто на самом деле несет ответственность, и мы сможем двигаться вперед, потому что это прекрасный клуб, который с такой структурой мог бы легко бороться за титул каждый год», – сказал защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро для Telemundo Deportes. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
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