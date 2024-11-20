«Клубы АПЛ будут получать американские инвестиции в течение следующих 5-10 лет. С американцами сейчас общаются они все». Эксперт по футбольным инвестициям о финансировании клубов

Эксперт по инвестициям предсказал увеличение американских инвестиций в клубы АПЛ.

Адам Зоммерфельд, специалист по спортивным инвестициям в консалтинговой компании Certus Capital Partners, считает, что все клубы Премьер-лиги и Английской футбольной лиги могут перейти в собственность американских инвесторов в течение следующих 5-10 лет.

«14 из 20 команд Премьер-лиги – это общества с ограниченной ответственностью, миноритарными владельцами которых являются [американцы], как и по крайней мере треть клубов Английской футбольной лиги. Не представляю, что они не получат американских инвестиций в течение следующих пяти-десяти лет.

Я знаю, что происходит с точки зрения трендов и наших конкурентов, и не вижу ни одной команды, которая не общалась бы с американским инвестором в течение последних нескольких месяцев. С ними общается каждый клуб», – заявил Зоммерфельд в программе Monday Night Club на BBC Radio 5 Live.