«Зенит» – без полевых из России. По кому ударит российский паспорт Дугласа?

В основе только российский вратарь.

«Зенит» теперь может выходить без полевых игроков из России – благодаря российскому паспорту Дугласа Сантоса. Он больше не считается иностранцем на поле.

В основе может быть только вратарь из России. И 6 бразильцев в поле

Чтобы уложиться в лимит на легионеров (8+3), Сергею Семаку достаточно выпустить: российского вратаря (пока это Денис Адамов , в декабре вернется Евгений Латышонок), казахского защитника Нуралы Алипа (не считается иностранцем, потому что Казахстан входит в Евразийский экономический союз) и с недавних пор россиянина Дугласа Сантоса.

При этом в заявке «Зенита» Дуглас остался легионером: туда можно внести 13 иностранцев и 12 игроков, воспитанных в российских академиях (даже если они родились не в России). По этим критериям даже Александр Ерохин занимает легионерское место в заявке: он – не доморощенный игрок ассоциации, поскольку провел в России меньше трех лет в период с 14 до 21 года, в 17 уехал в молдавский «Шериф».

Дуглас в октябре получил российский паспорт указом Владимира Путина. ФИФА согласовала смену футбольного гражданства: теперь Сантос не считается иностранцем на поле и может сыграть за сборную России.

Клаудиньо получал паспорт РФ еще раньше, но остается легионером даже на поле. Он может сменить футбольное гражданство только в 2026-м, пока ждет вызова в бразильскую сборную.

Сергей Семак в разговоре с «Матчем» положительно оценил новый статус Дугласа Сантоса: «В какой‑то степени это нам поможет – меньше перестановок или двойных замен, которые нужны для соблюдения лимита. Для нас это плюс».

Ерохин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал об успехах капитана в изучении русского языка: «Понимает все футбольные термины. Может объясниться на русском в каких-то бытовых вопросах. Он долго в России, поэтому основные фразы знает. Будет совершенствоваться».

По кому ударит новый статус Дугласа Сантоса?

Версия Александра Дорского .

В прошлом сезоне «Зенит» столкнулся с явным недобором российских футболистов: часто третий нелегионерский слот в старте отдавался Алипу. Летом казалось, что эту проблему решили: справа в обороне конкуренцию Караваеву должен был составить Волков, слева под Дугласа подписали Горшкова, а Глушенков моментально влетел на правый край атаки. В конце окна еще и подъехал Соболев.

Реальность оказалась суровее: Волков порвал кресты, Глушенков уже получил две трамвы, проблемы со здоровьем были и у Горшкова, а Соболев пока так и не набрал форму. Плюс продолжает периодически ломаться Караваев.

Правым защитником внезапно стал Мантуан – так вроде бы чисто российская позиция стала легионерской, и Семаку снова пришлось обращаться к варианту с Алипом в центре обороны.

Скорее всего, получение нового статуса Дугласом сильнее всего ударит как раз по Нуралы: да, у Эраковича была пара неудачных матчей на старте сезона, но в целом его связка с Нино очень надежна.

Другой кандидат на потерю места в старте – Мостовой, который уже отправлялся в запас в этом сезоне. Здесь Андрею может помочь не только нынешняя хорошая форма (пожалуй, сейчас он вообще опаснейший игрок «Зенита»), но и нестабильность Педро. На отрезках юный бразилец очень хорош, но пока он не переносит все качества на дистанцию.

Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов