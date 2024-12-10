Дуарте о Москве: «У меня есть шофер, в Парагвае спокойно сажусь за руль. В метро прокатился один раз – очень красиво, поезда современные и удобные»
24-летний парагваец выступает за «Спартак» с января 2023 года.
– Живешь рядом с клубным стадионом?
– 5-10 минут на машине.
– Сам водишь?
– Нет, у меня есть шофер.
– Не любишь ездить за рулем?
– Здесь – нет, ха-ха! А в Парагвае спокойно сажусь за руль. У меня RAM – надежная машина.
– В московское метро спускался?
– Всего один раз. Когда ко мне приезжали родители, на три-четыре дня, мы все вместе прокатились на метро. Мне понравилось.
В Москве очень красивый метрополитен. И поезда современные, удобные, – сказал защитник «Спартака» Алексис Дуарте.
Дуарте назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Достаточно посмотреть, сколько людей приходит на выезде. В каждой игре мы чувствуем поддержку»
Алексис Дуарте: «Спартак» созрел для борьбы за чемпионство. Мы набрали отличный ход, и у нас огромное желание»
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