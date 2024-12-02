Евгений Ловчев: «Извиняюсь перед Дуарте – чихвостил его регулярно. Но сейчас он лучший защитник в РПЛ»
Евгений Ловчев назвал Алексиса Дуарте лучшим защитником в РПЛ.
Защитник «Спартака» провел на поле весь матч против «Краснодара» (3:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
«Я извиняюсь перед Алексисом Дуарте. Я чихвостил его регулярно.
Но сейчас он просто лучший защитник нашего чемпионата», – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.
В этом сезоне Дуарте провел 6 матчей в чемпионате.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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