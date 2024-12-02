Евгений Ловчев: «Извиняюсь перед Дуарте – чихвостил его регулярно. Но сейчас он лучший защитник в РПЛ»

Евгений Ловчев назвал Алексиса Дуарте лучшим защитником в РПЛ.

Защитник «Спартака» провел на поле весь матч против «Краснодара» (3:0) в 17-м туре Мир РПЛ .

«Я извиняюсь перед Алексисом Дуарте . Я чихвостил его регулярно.

Но сейчас он просто лучший защитник нашего чемпионата», – сказал бывший футболист «Спартака » Евгений Ловчев .

В этом сезоне Дуарте провел 6 матчей в чемпионате.