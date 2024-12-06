«Дуарте на первых порах выглядел удручающе. На данный момент он и Бабич — лучшая пара центральных защитников РПЛ». Ледяхов об игроках «Спартака» 

Игорь Ледяхов отметил прогресс защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

— Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и понять не могли, как тот оказался в «Спартаке»?

— Абена. Неужели в России нет защитников сильнее? Впрочем, нужно быть объективным — что-то в этом парне есть. Да, технически оснащен слабенько, зато мощный, быстрый, опытный. Может, и заиграет.

Вон Дуарте на первых порах тоже выглядел удручающе. Болельщики плевались: кого привезли?! Он и мне казался игроком среднего уровня. Но последние матчи проводит феноменально. Грамотный выбор позиции, правильные перемещения, четкая игра один в один. Поразительно!

На данный момент Бабич и Дуарте — лучшая пара центральных защитников РПЛ , – сказал экс-полузащитник «Спартака» и сборной России.