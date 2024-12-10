Алексис Дуарте: «Спартак» созрел для борьбы за чемпионство. Мы набрали отличный ход, и у нас огромное желание»
Алексис Дуарте заявил, что «Спартак» готов к борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.
Красно-белые одержали шесть побед подряд в Премьер-лиге и закончили первую часть сезона на третьем месте в таблице, набрав 37 очков за 18 матчей. У лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – на 2 балла больше.
«Спартак» однозначно созрел для борьбы за чемпионский титул в России. Осенью и в начале зимы мы набрали отличный ход и чувствовали себя превосходно как команда.
У нас есть огромное желание побороться за золото», – сказал защитник «Спартака» Алексис Дуарте.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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