Алексис Дуарте: «Спартак» созрел для борьбы за чемпионство. Мы набрали отличный ход, и у нас огромное желание»

Алексис Дуарте заявил, что «Спартак» готов к борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

Красно-белые одержали шесть побед подряд в Премьер-лиге и закончили первую часть сезона на третьем месте в таблице, набрав 37 очков за 18 матчей. У лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – на 2 балла больше.

«Спартак» однозначно созрел для борьбы за чемпионский титул в России. Осенью и в начале зимы мы набрали отличный ход и чувствовали себя превосходно как команда.

У нас есть огромное желание побороться за золото», – сказал защитник «Спартака» Алексис Дуарте .

Сколько денег вкладывают в топ-клубы РПЛ? Мы изучили все доступные отчеты

Ледяхов о «Спартаке» без спортивного директора перед зимним окном: «Мы не можем взять качественных игроков в Европе. А российский рынок клуб и так знает»