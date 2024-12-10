Дуарте назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Достаточно посмотреть, сколько людей приходит на выезде. В каждой игре мы чувствуем поддержку»
Алексис Дуарте назвал «Спартак» самым популярным клубом России.
24-летний защитник выступает за красно-белых с января 2023 года.
– По твоим ощущениям, «Спартак» – самый популярный клуб России?
– Да-да! Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько людей приходит на «Спартак». Не столько даже дома, сколько на выезде.
Мы на каждом матче чувствуем поддержку болельщиков! – сказал защитник московского клуба Алексис Дуарте.
Алексис Дуарте: «Спартак» созрел для борьбы за чемпионство. Мы набрали отличный ход, и у нас огромное желание»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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