Дуарте назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Достаточно посмотреть, сколько людей приходит на выезде. В каждой игре мы чувствуем поддержку»

Алексис Дуарте назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

24-летний защитник выступает за красно-белых с января 2023 года.

– По твоим ощущениям, «Спартак» – самый популярный клуб России?

– Да-да! Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько людей приходит на «Спартак ». Не столько даже дома, сколько на выезде.

Мы на каждом матче чувствуем поддержку болельщиков! – сказал защитник московского клуба Алексис Дуарте .

Алексис Дуарте: «Спартак» созрел для борьбы за чемпионство. Мы набрали отличный ход, и у нас огромное желание»

Сколько денег вкладывают в топ-клубы РПЛ? Мы изучили все доступные отчеты