Ловчев об Угальде: «Это Пеле на самом деле. Если будет все время так играть, до конца сезона забьет еще 20 голов»

Евгений Ловчев оценил игру Манфреда Угальде.

Нападающий «Спартака » сделал дубль в матче против «Краснодара » в 17-м туре Мир РПЛ (3:0). Он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги с 14 мячами.

«Угальде провел выдающийся матч. Выдающийся! Так сыграть! Это Пеле на самом деле (смеется).

Он нашел с партнерами общий язык. Было видно, что это хороший игрок. Но ему были нужны партнеры.

У меня всегда были вопросы к Дуарте . Я говорил: «Зачем его привезли? Откуда?» Его хотели продать, еще чего‑то. Но в последних играх я увидел, что это очень приличный защитник.

«Краснодар» был нервозен в этой встрече. А «Спартак» был спокоен.

Угальде не гений, но гол «Краснодару» он забил выдающийся. Это не значит, что он будет все время забивать. Но в нем есть харизматичность. Его за этим и покупали.

Если он будет все время так играть, до конца сезона забьет еще 20 голов.

Давайте не будем перехваливать. «Спартак» – такая команда, вокруг которой все ходит кругом», – сказал бывший футболист красно-белых.