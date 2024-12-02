Ловчев об Угальде: «Это Пеле на самом деле. Если будет все время так играть, до конца сезона забьет еще 20 голов»
Нападающий «Спартака» сделал дубль в матче против «Краснодара» в 17-м туре Мир РПЛ (3:0). Он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги с 14 мячами.
«Угальде провел выдающийся матч. Выдающийся! Так сыграть! Это Пеле на самом деле (смеется).
Он нашел с партнерами общий язык. Было видно, что это хороший игрок. Но ему были нужны партнеры.
У меня всегда были вопросы к Дуарте. Я говорил: «Зачем его привезли? Откуда?» Его хотели продать, еще чего‑то. Но в последних играх я увидел, что это очень приличный защитник.
«Краснодар» был нервозен в этой встрече. А «Спартак» был спокоен.
Угальде не гений, но гол «Краснодару» он забил выдающийся. Это не значит, что он будет все время забивать. Но в нем есть харизматичность. Его за этим и покупали.
Если он будет все время так играть, до конца сезона забьет еще 20 голов.
Давайте не будем перехваливать. «Спартак» – такая команда, вокруг которой все ходит кругом», – сказал бывший футболист красно-белых.
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