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Газизов о Соболеве: «Еще будет радовать болельщиков. Я работал с ним, знаю, какой он человек и футболист»

Шамиль Газизов считает, что Александр Соболев будет радовать болельщиков.

«Думаю, Соболев будет еще радовать болельщиков. Я в нем уверен, работал с ним. Знаю, какой он человек и какой футболист», – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо», ранее работавший в «Спартаке».

Соболев провел 7 матчей за «Зенит» в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями. В августе Александр перешел в петербургский клуб из «Спартака». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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болельщики
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