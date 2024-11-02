Газизов о Соболеве: «Еще будет радовать болельщиков. Я работал с ним, знаю, какой он человек и футболист»

Шамиль Газизов считает, что Александр Соболев будет радовать болельщиков.

«Думаю, Соболев будет еще радовать болельщиков. Я в нем уверен, работал с ним. Знаю, какой он человек и какой футболист», – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо », ранее работавший в «Спартаке ».

Соболев провел 7 матчей за «Зенит » в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями. В августе Александр перешел в петербургский клуб из «Спартака».