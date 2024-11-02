Газизов о Соболеве: «Еще будет радовать болельщиков. Я работал с ним, знаю, какой он человек и футболист»
Шамиль Газизов считает, что Александр Соболев будет радовать болельщиков.
«Думаю, Соболев будет еще радовать болельщиков. Я в нем уверен, работал с ним. Знаю, какой он человек и какой футболист», – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо», ранее работавший в «Спартаке».
Соболев провел 7 матчей за «Зенит» в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями. В августе Александр перешел в петербургский клуб из «Спартака».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости