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  • Станислав Черчесов: «Соболев – парень с характером, колючий. Клон Дзюбы в какой-то мере. В сборной пришлось с ним пару собеседований провести. Нет, не в душе»
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Станислав Черчесов: «Соболев – парень с характером, колючий. Клон Дзюбы в какой-то мере. В сборной пришлось с ним пару собеседований провести. Нет, не в душе»

Станислав Черчесов высказался о характере Александра Соболева.

– Поможет ли Соболев «Зениту» вдолгую, на ваш взгляд? И не закопает ли себя этим переходом? Ведь раньше форвард никогда не сталкивался с таким уровнем конкуренции – разве что в сборной России.

– Для меня дело не в том, что Соболев оказался в «Зените», а в том, что ушел из «Спартака». Как и Джикия, Бакаевы, Глушенков. Вот это главное. Какие у кого причины, не знаю – не спрашивал. Но факт остается фактом.

Соболев – парень с характером, колючий. Клон Дзюбы в какой-то мере. Саша не даст соврать – в ходе двух первых сборов в национальной команде пришлось с ним пару собеседований провести.

– Не в душе, надеюсь?

– Нет, нет, нет. В душе – никогда. Шучу, шучу. Боюсь, что он тогда еще не до конца понимал, о чем речь. Но со временем, когда мы общались уже давно, осознал, что мы тогда имели в виду. Я не хотел, чтобы он уходил из «Спартака». Но раз человек такое решение принял, то мы не можем за него жить, – сказал экс-тренер сборной России, ныне работающий в Казахстане.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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