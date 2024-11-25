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  • Титов о Соболеве в «Зените»: «Он ушел за чемпионством – команда идет первой. Возможно, отчасти прав. Александр – не спартаковец. Вот для меня такой переход был бы дикостью!»
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Титов о Соболеве в «Зените»: «Он ушел за чемпионством – команда идет первой. Возможно, отчасти прав. Александр – не спартаковец. Вот для меня такой переход был бы дикостью!»

Егор Титов прокомментировал игру Александра Соболева в «Зените».

– Уже сейчас можно сказать, что Соболев ошибся с переходом в «Зенит»? Ведь пока его статистика в РПЛ совсем не впечатляет: 0+0...

– Давайте начнем с того, что у Соболева есть окружение, которое ему советует, как надо поступить.

Второе, Соболев – не коренной спартаковец. Это не Ширко, который был в системе клуба с семи лет. Соболев родом из Барнаула, и наша команда была для него одним из этапов в карьере. Так что я его не критикую за этот переход. Сделал вот такой выбор. Ему посоветовали перейти в «Зенит».

Я сейчас даже не буду обсуждать финансовую сторону вопроса. Но ведь было сказано, что Александр уходит в питерский клуб за чемпионством. Так?

– Да.

– Сегодня команда Семака находится на первом месте. Поэтому где-то отчасти Александр, возможно, и прав. Во всяком случае пока.

Но повторюсь: Соболев не спартаковец. Вот для меня такой переход был бы дикостью! А тут другая история. Он руководствовался определенными вещами.

А вспомните Дзюбу. Воспитанник «Спартака» ушел в «Зенит», и вот тогда я этого, признаюсь, не понял.

В «Зените» Дзюба не потерялся. Забивал, отдавал, стал одним из лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Но ведь не все болельщики Питера его приняли, а для многих красно-белых фанатов он и вовсе чужой. Так что это очень тонкая грань.

Переходить из «Спартака» в «Зенит», будучи воспитанником красно-белых. А у Соболева все-таки другие привходящие.

– Но вам не кажется, что в «Зените» у него ничего не получится?

– Только время покажет. Если Соболев хочет стать для «Зенита» своим, тут рецепт один: забитые мячи и голевые передачи, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕгор Титов
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoЗенит
logoСпартак
logoАртем Дзюба
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