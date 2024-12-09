Анчелотти – журналисту, спросившему про Мбаппе: «Эта пресс-конференция должна была стать первой, на которой не было вопросов о Килиане... Пока не появились вы!»

Карло Анчелотти с юмором ответил на вопрос о Килиане Мбаппе.

Главный тренер «Реала » пообщался с прессой перед матчем против «Аталанты» в Лиге чемпионов.

– Как вы думаете, вчерашнее интервью может положить конец шумихе вокруг Мбаппе?

– Сегодняшняя пресс-конференция должна была стать первой, на которой не было вопросов о Мбаппе... Пока не появились вы (смеется)!

Килиан в порядке, он прогрессирует. Я только придал ему уверенности, которая необходима игроку, когда он переходит в новый клуб. У него хороша динамика, и завтрашняя игра может оказаться очень важной, – сказал Анчелотти .

Мбаппе о критике: «В нас видят роботов, но если вдуматься, то мы такие же люди, как и все. Нас критикуют и хвалят»

Мбаппе о «Золотом мяче»: «Знаю, что нужно на поле и за его пределами, чтобы его получить. Я выиграю, если сделаю все возможное»