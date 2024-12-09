Анчелотти – журналисту, спросившему про Мбаппе: «Эта пресс-конференция должна была стать первой, на которой не было вопросов о Килиане... Пока не появились вы!»
Главный тренер «Реала» пообщался с прессой перед матчем против «Аталанты» в Лиге чемпионов.
– Как вы думаете, вчерашнее интервью может положить конец шумихе вокруг Мбаппе?
– Сегодняшняя пресс-конференция должна была стать первой, на которой не было вопросов о Мбаппе... Пока не появились вы (смеется)!
Килиан в порядке, он прогрессирует. Я только придал ему уверенности, которая необходима игроку, когда он переходит в новый клуб. У него хороша динамика, и завтрашняя игра может оказаться очень важной, – сказал Анчелотти.
Мбаппе о критике: «В нас видят роботов, но если вдуматься, то мы такие же люди, как и все. Нас критикуют и хвалят»
Мбаппе о «Золотом мяче»: «Знаю, что нужно на поле и за его пределами, чтобы его получить. Я выиграю, если сделаю все возможное»
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