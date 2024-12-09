Мбаппе о критике: «В нас видят роботов, но если вдуматься, то мы такие же люди, как и все. Нас критикуют и хвалят»

Килиан Мбаппе высказался о своем отношении к критике.

«Меня описывали как очень зрелую личность. Иногда [люди] видят сообщения без слов. Иногда я посылаю сообщения вопреки своему желанию.

Люди видят в нас роботов. Если вдуматься, то мы такие же люди, как и все остальные. Нас критикуют и хвалят», – сказал нападающий «Реала » и сборной Франции в интервью Canal+.

Килиан Мбаппе: «Когда звезда молчит, за нее говорят другие. Так происходит из-за того, что о Килиане нужно говорить любой ценой. Я добьюсь в «Реале» успеха»