Мбаппе о критике: «В нас видят роботов, но если вдуматься, то мы такие же люди, как и все. Нас критикуют и хвалят»
Килиан Мбаппе высказался о своем отношении к критике.
«Меня описывали как очень зрелую личность. Иногда [люди] видят сообщения без слов. Иногда я посылаю сообщения вопреки своему желанию.
Люди видят в нас роботов. Если вдуматься, то мы такие же люди, как и все остальные. Нас критикуют и хвалят», – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции в интервью Canal+.
Килиан Мбаппе: «Когда звезда молчит, за нее говорят другие. Так происходит из-за того, что о Килиане нужно говорить любой ценой. Я добьюсь в «Реале» успеха»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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