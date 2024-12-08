Анчелотти о заменах Беллингема и Менди: «С Джудом все в порядке, он немного устал. Ферлан с «Аталантой» не сыграет»
«Реал» разгромил «Жирону» в 16-м туре Ла Лиги со счетом 3:0. Джуда Беллингема и Ферлана Менди заменили из-за повреждений.
– Как себя чувствует Беллингем? И Менди?
– С Беллингемом все в порядке, он немного устал и предпочел не рисковать в последние несколько минут.
Мы оценим состояние Менди, он, кажется, немного повредил мышцу. Менди не сыграет с «Аталантой».
– А Родриго?
– Он неважно себя чувствовал, поэтому мы решили оставить его на базе поработать. Я думаю, он вернется во вторник.
– Беллингем вернулся, Мбаппе забил, Гюлер тоже...
– Беллингем забил в пятом матче [Ла Лиги] подряд. Он вернулся, и в хорошей форме. Мбаппе тоже забил сегодня, как и Арда, Браим проделал хорошую работу... Мы должны цепляться за этот момент, и постепенно мы снова начнем показывать свою игру.
Нам пришлось сдерживаться в начале матча, соперник хорошо прессинговал.
– Почему Асенсио не вышел в стартовом составе?
– Это из-за короткой паузы между матчами, ему потребовалось немного больше времени, чтобы восстановиться после игры с «Атлетиком», я думаю, дело просто в усталости.
Рауль продемонстрировал все свои качества, он очень хороший игрок, очень надежный центральный защитник, – сказал Анчелотти.
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