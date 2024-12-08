Анчелотти о заменах Беллингема и Менди: «С Джудом все в порядке, он немного устал. Ферлан с «Аталантой» не сыграет»

Карло Анчелотти рассказал о состоянии игроков, получивших травмы в последней игре.

«Реал » разгромил «Жирону» в 16-м туре Ла Лиги со счетом 3:0. Джуда Беллингема и Ферлана Менди заменили из-за повреждений.

– Как себя чувствует Беллингем? И Менди?

– С Беллингемом все в порядке, он немного устал и предпочел не рисковать в последние несколько минут.

Мы оценим состояние Менди, он, кажется, немного повредил мышцу. Менди не сыграет с «Аталантой».

– А Родриго?

– Он неважно себя чувствовал, поэтому мы решили оставить его на базе поработать. Я думаю, он вернется во вторник.

– Беллингем вернулся, Мбаппе забил, Гюлер тоже...

– Беллингем забил в пятом матче [Ла Лиги] подряд. Он вернулся, и в хорошей форме. Мбаппе тоже забил сегодня, как и Арда, Браим проделал хорошую работу... Мы должны цепляться за этот момент, и постепенно мы снова начнем показывать свою игру.

Нам пришлось сдерживаться в начале матча, соперник хорошо прессинговал.

– Почему Асенсио не вышел в стартовом составе?

– Это из-за короткой паузы между матчами, ему потребовалось немного больше времени, чтобы восстановиться после игры с «Атлетиком», я думаю, дело просто в усталости.

Рауль продемонстрировал все свои качества, он очень хороший игрок, очень надежный центральный защитник, – сказал Анчелотти.