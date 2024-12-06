Анчелотти о Мбаппе: «Мы должны поддерживать его, но это не значит, что он будет играть в каждом матче. Есть проблема отсутствия стабильности»

Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе в «Реале».

О том, насколько правы те, кто критикует его

«Когда я говорю, что критика приемлема, это означает, что в чем-то они правы. Некоторые комментарии меня раздражают, потому что они затрагивают личность. Если они говорят о профессионализме из-за того, что я сделал неправильную замену или выбрал неправильный состав, это не затрагивает личность. Личность – это то, кем вы являетесь. Сказать кому-то, что он совершил глупость, – не то же самое, что сказать ему, что он глуп».

О том, что нужно Мбаппе

«Нужно все оценивать. Важно общаться с ним и объяснять, что нужно сделать, чтобы стать лучше на поле и за его пределами.

В последних двух матчах он значительно улучшил интенсивность и скорость. Мы должны поддерживать его, но это не значит, что он будет играть в каждом матче. Иногда перерыв может пойти ему на пользу.

Это проблема отсутствия стабильности, которая возникает из-за того, что ему и его партнерам надо лучше приспосабливаться к своим особенностям. Постепенно эта связь установится. Самое главное, как я уже сказал, это то, что он в курсе и работает над этим».

О двух нереализованных пенальти подряд

«Пенальти – это вопрос моментов. Иногда у игрока есть мотивация пробить, а в другой раз – нет.

Мбаппе должен выдержать этот момент, бороться и жертвовать собой, потому что этот момент рано или поздно закончится», – сказал главный тренер «Реала ».