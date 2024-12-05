Анчелотти о том, что Мбаппе не показывает и 1% от игры в «ПСЖ»: «Гораздо больше 1%»

Карло Анчелотти сравнил игру Килиана Мбаппе за «Реал» и «ПСЖ».

Нападающий «Реала» не реализовал пенальти во втором тайме матча с «Атлетиком» (1:2). Это его второй промах с точки менее чем за полторы недели.

– На счету Мбаппе 20 матчей, 10 голов, он не реализовал два пенальти. Кажется, он не показывает и 1% той игры, которую мы видели от Мбаппе в «ПСЖ»...

– Он показывает гораздо больше 1%, – сказал главный тренер «Реала ».

Карло Анчелотти: «Мбаппе не в лучшей форме, возможно, но нужно дать ему время на адаптацию. У нас три пенальтиста: Килиан, Беллингем и Винисиус»