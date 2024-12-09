Вячеслав Федорищев: «Я болельщик «Крыльев Советов» и симпатизирую «Акрону», оба клуба не будут лишены внимания. «Крылья» – элемент нашего оперативного управления»

Вячеслав Федорищев заявил, что симпатизирует и «Крыльям Советов», и «Акрону».

Ранее губернатор Самарской области в видеообращении поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом» (2:1) в 18‑м туре Мир РПЛ . Позднее он рассказал , что лично попросил «Крыльев Советов » репостнуть пост с поздравлением в телеграм-канал клуба.

– Противостояние «Акрона» и «Крыльев Советов» началось с вас. Понимаю, что вы это сделали не специально, но считывается, что вы больше любите «Акрон», а не «Крылья». Как глава региона вы должны быть объективны, а не субъективны. Вы сказали, что будете искать спонсоров «Крыльям Советов», как продвигаются дела?

– Я болельщик «Крыльев Советов» и симпатизирую «Акрону». Поддерживать будем всех, слава богу, что «Акрон» не надо поддерживать финансово, ребята сильные и сами справляются.

Я симпатизирую двум командам, оба клуба не будут лишены внимания. Просто «Крылья» – элемент нашего оперативного управления, – сказал глава Самарской области Вячеслав Федорищев .

Губернатор Федорищев и «Крылья» поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом»: «Показали, что такое тольяттинский футбол. Спасибо ребятам за красивую игру. «Чистый спорт!»

Игроки «Крыльев» недовольны тем, что клуб сделал репост слов губернатора и поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом»: «Можете представить, что «Спартак» поздравит ЦСКА?»