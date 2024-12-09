Федорищев о поздравлении «Акрона» в канале «Крыльев»: «Это мое решение, я попросил. У нас в самарском спорте есть место уважению друг другу, поддержке – неважно, кто инициирует»

Вячеслав Федорищев лично попросил поздравить «Акрон» в канале «Крыльев Советов».

Команда из Тольятти одержала победу над «Зенитом» (2:1) в выездном матче 18-го тура Мир РПЛ.

Губернатор Самарской области Федорищев записал по этому поводу поздравление. После этого «Крылья Советов» поздравили «Акрон» в своем телеграм-канале, сделав репост видео губернатора: «Присоединяемся к поздравлениям! «Акрон» обыграл «Зенит», выстояв в меньшинстве!»

«Я как представитель учредителя «Крыльев Советов» попросил. Это мое решение, там кого-то демонизируют, это мое решение.

Опытный руководитель, знаете, присваивает себе результат команды, когда он хороший, а когда не очень хороший – делегирует, а у меня наоборот: это мое личное решение было – и поздравить «Акрон», и поздравить от «Крыльев Советов».

Я считаю, что у нас в самарском спорте [есть] место уважению друг другу, поддержке. Неважно, кто его инициирует», – сказал Федорищев.

Губернатор Федорищев и «Крылья» поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом»: «Показали, что такое тольяттинский футбол. Спасибо ребятам за красивую игру. «Чистый спорт!»

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