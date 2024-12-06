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Мостовой о «Краснодаре»: «Нужно вернуть Ивича, если хотят что-то выиграть в своей истории. Это футбольный человек, при нем команда смотрелась солидно»

Александр Мостовой заявил, что «Краснодару» следует вернуть Владимира Ивича.

В 17-м туре Мир РПЛ команда Мурада Мусаева разгромно уступила «Спартаку» (0:3). «Быки» на 1 очко отстают от лидирующего «Зенита» перед 18-м туром.

«Для меня спад «Краснодара» вообще не стал удивлением, это было ожидаемо. В последних матчах команда явно уступала своим соперникам по игре, лидеры «Краснодара» сейчас не в тонусе.

Если «Краснодар» хочет что-то выиграть в своей истории, то им нужно вернуть Ивича. При Владимире команда смотрелась солидно. Это футбольный человек», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 по март 2024 года.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoВладимир Ивич
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoМурад Мусаев
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