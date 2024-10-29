Когда «Краснодар» лидировал несколько туров подряд? До прошлого года – всего дважды

Сезоны с огненным Смоловым и дебютом в ЛЧ.

Мы начинаем привыкать к лидирующему в РПЛ «Краснодару» за последние годы – сейчас он уже четыре тура держится на первом месте и закончит следующий там же вне зависимости от результата в 14-м туре.

А было ли раньше, что «Краснодар» шел первым хотя бы два тура подряд? Конечно, так было год назад, но еще раньше – в двух сезонах.

Сезон-2016/17: классный старт, но смена тренера и итог – мимо медалей

Уже в начале казалось, что стать чемпионом «Краснодару» именно в этом сезоне вполне возможно. Мощный старт – 18 голов в шести играх с учетом еврокубков, сыгранный состав и приличная глубина, серьезный форвард в лице забивного Федора Смолова, трудности конкурентов и отсутствие какого-либо давления, да еще и вероятный импульс в лице нового стадиона.

«Краснодар» тогда лидировал после второго и третьего туров – расшиб «Томь» и «Ахмат» 3:0 и 4:0, сыграл вничью 1:1 с «Крыльями Советов».

Правда, в следующих трех турах он набрал всего одно очко, после чего сменил Олега Кононова на Игоря Шалимова, но дальше развил серию из 20 игр всего с одним поражением. Проблема в том, что половину матчей он сыграл вничью, так что просто находился в пятерке без особого прессинга медальных позиций.

«Краснодар» тогда понравился в отдельных матчах Лиги Европы вроде 5:2 с «Ниццей» и вообще дошел до 1/8 финала, но в РПЛ финишировал на четвертом месте – прямо за тройкой. Про чемпионские амбиции говорить уже не приходилось – минус 20 очков от золотого «Спартака».

Зато Смолов набил 18 голов и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Сезон-2019/20: три тура лидерства, но с малым количеством побед титул не взять

Новая попытка побыть подольше на вершине – через три года. Уже с Мурадом Мусаевым «Краснодар» был первым с седьмого по девятый тур. Хоть и старт в Грозном не получился – 0:1, но в следующих восьми матчах клуб победил шесть раз.

Дальше – поражение от ЦСКА и нечто похожее на сезон трехлетней давности только без смены тренера: лишь один проигрыш в 14 следующих матчах, но ничьих – половина! Так что за шесть туров до конца оставалось бороться только за второе место, а на первом «Зенит» укатил уже на 12 очков. Из оставшихся матчей «Краснодар» половину проиграл, но третье место удержал.

Вот только евросезон не вышел таким приятным. Хотя «Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов и памятно выкинул «Порту», но после вылета от «Олимпиакоса» продвинулся не дальше группового этапа в Лиге Европы.

Следующий раз «Краснодар» уже долго шел первым – это произошло через четыре года.

Сезон-2023/24: лидировал гораздо чаще остальных – но остался без золота

С Владимиром Ивичем «Краснодар» гнал к чемпионству: за первые 19 туров он лишь дважды не был лидером. С 11 победами и двумя поражениями команда развила приличную скорость, но дальше пошли перестановки – после 20-го тура Ивича сменил Мусаев, «Краснодар» отступил на вторую строчку, а перед последним туром шел третьим.

При этом развязку мы помним: не забей «Зенит» «Ростову» в конце последнего тура – чемпионат бы выиграл «Краснодар». Гол Артура с помощью Сергея Песьякова на 85-й минуте отложил краснодарские мечты еще на год.

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Сейчас «Краснодар» – первый минимум пять туров: четыре прошлых плюс следующий. Календарь вполне позволяет закончить лидером первый круг – играть предстоит дома с «Оренбургом» и в гостях с «Рубином».

Опта уже считает «Краснодар» фаворитом чемпионата с вероятностью в 47,3%, у «Зенита» – 42%. Букмекерские расклады отличаются: вероятность чемпионства «Зенита» – 54%, «Краснодара» – 36%.

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив; Pavel Kashaev/Global Look Press/Globallook Press/Global Look Press