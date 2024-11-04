Аршавин о чемпионстве «Краснодара»: «Если продолжит так играть, это не будет удивлением. Все лидеры хорошо играют»
Андрей Аршавин не удивится, если «Краснодар» станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.
После 14 туров краснодарцы с 36 очками лидируют в турнирной таблице Мир РПЛ. Вторым идет «Зенит», набравший 33 очка, третьим – «Локомотив», на счету которого 31 балл.
– «Краснодар» побеждает 11 матчей подряд. Как им это удается?
– У команды хороший состав, поэтому и удается так хорошо идти. Все лидеры хорошо играют.
– Стоит отметить заслугу Мурада Мусаева? Александр Мостовой, например, считает, что он не играет роли, и любой тренер в «Краснодаре» с таким составом давал бы результат.
– Конечно. Каким бы ни был состав, тренер играет роль.
– Вы не удивитесь, если «Краснодар» станет чемпионом?
– Если команда продолжит так играть, это не будет удивлением, – сказал экс-игрок «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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