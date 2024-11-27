  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о 2:1 с «Ахматом»: «Игра «Зенита» понравилась, подошли с правильным отношением. Соболев мог четче сыграть при выходе один в один»
8

Семак о 2:1 с «Ахматом»: «Игра «Зенита» понравилась, подошли с правильным отношением. Соболев мог четче сыграть при выходе один в один»

Сергей Семак оценил игру Александра Соболева в матче с «Ахматом».

В ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» одержал победу со счетом 2:1. Соболев вышел на замену в перерыве – нападающий не отметился результативными действиями и не реализовал выход один на один на 84-й минуте.

– Хорошая игра, мне понравилась. Подошли с правильным отношением к этой игре, создали достаточно много моментов, заслуженная победа.

– Соболев неплохо себя проявил во втором тайме. Как вы оцените его? У него было пару моментов, чего в этих эпизодах ему не хватило?

– В моменте с перекладиной Соболев все правильно делал, а при выходе один в один мог бы сыграть четче. В итоге мы не реализовали много моментов. В конце матча немного подсели из‑за тяжелого поля, поэтому происходили потери, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАхмат
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» не проигрывает 10 матчей подряд – 9 побед и ничья
4сегодня, 17:10
Судья Егоров после ВАР не поставил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом». Родригао зацепил ногу Якуева в штрафной
26сегодня, 16:40Фото
Александр Соболев: «Не каждый хороший футболист может заиграть в «Зените» и «Спартаке». Неделю носят на руках, а через неделю поливают говном с ног до головы»
10925 ноября, 13:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Ливерпуль» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
232 минуты назад
Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «Ювентус» в гостях у «Астон Виллы», «Монако» примет «Бенфику», «Штурм» Худякова против «Жироны»
896 минут назадLive
🦁 + ⚽️ − какого игрока мы загадали?
7 минут назадСпецпроект
Карасев не назначил пенальти в ворота «Ростова» за столкновение Кучаева и Маркиньоса. Вингер «Спартака» упал и не смог замкнуть прострел Денисова в пустые ворота
2715 минут назадФото
«Ростов» – «Спартак». 2:1 – Мартинс отыграл один мяч. Общий счет – 3:1. Онлайн-трансляция
28023 минуты назадLive
FA хочет, чтобы к 2028-му 30% тренеров мужских сборных Англии были представителями расовых и этнических меньшинств. В штабах женских сборных должно быть не менее 60% женщин
3529 минут назад
Газизов о курсе валют: «Для трансферов из-за границы это проблема. Будем больше работать на внутреннем рынке – в таких реалиях живем»
1852 минуты назад
Месси и «Интер Майами» могут продлить контракт до ЧМ-2026 (Гастон Эдул)
60сегодня, 18:06
«Пусть крадет его, если не может придумать собственное. Я не против». Дьокереш о Габриэле, изобразившем его празднование после гола «Спортингу»
10сегодня, 17:51
«Интер» и Думфрис продлили контракт до 2028 года
2сегодня, 17:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Астон Вилла» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
13сегодня, 09:05
«Монако» – «Бенфика». Головин сыграет с первых минут. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1 минуту назад
«Динамо» Загреб – «Боруссия» Дортмунд. Брандт и Рог в основе. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
32 минуты назад
Защитник «Химок» Ориньо: «Могу и хочу играть в сборной России. Процесс получения паспорта скоро начнется, возможно»
430 минут назад
80 ультрас «Болоньи» напали на 30 фанатов «Лилля» в пабе накануне матча ЛЧ. Итальянцы были вооружены арматурой и кидались мусорными баками, трое французов пострадали
743 минуты назад
Ташуев про 1:2 с «Зенитом»: «Раздражают детские ошибки некоторых игроков «Ахмата». Уровень слишком серьезный, чтобы так ошибаться»
2сегодня, 18:04
Лига конференций. «Истанбул» и «Петрокуб» сыграли вничью, «Челси», «Фиорентина», «Астана» и минское «Динамо» проведут свои матчи в четверг
1сегодня, 17:27
«Динамо» Махачкала прошло «Сочи» в Кубке по пенальти – 4:3. Джапо и Шушеначев забили с игры
2сегодня, 17:23
Флик пообещал Ямалю, что вингер вернется в состав «Барсы» на днях. Ламин пропустил 3 матча из-за травмы голеностопа
4сегодня, 17:02
Экс-футболистка «Арсенала» Хеннинг назвала «дерьмом» игру «Сити» в прямом эфире. Другой ведущей пришлось извиниться
6сегодня, 17:01