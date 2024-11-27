Семак о 2:1 с «Ахматом»: «Игра «Зенита» понравилась, подошли с правильным отношением. Соболев мог четче сыграть при выходе один в один»
В ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» одержал победу со счетом 2:1. Соболев вышел на замену в перерыве – нападающий не отметился результативными действиями и не реализовал выход один на один на 84-й минуте.
– Хорошая игра, мне понравилась. Подошли с правильным отношением к этой игре, создали достаточно много моментов, заслуженная победа.
– Соболев неплохо себя проявил во втором тайме. Как вы оцените его? У него было пару моментов, чего в этих эпизодах ему не хватило?
– В моменте с перекладиной Соболев все правильно делал, а при выходе один в один мог бы сыграть четче. В итоге мы не реализовали много моментов. В конце матча немного подсели из‑за тяжелого поля, поэтому происходили потери, – сказал главный тренер «Зенита».
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