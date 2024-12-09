Геннадий Орлов раскритиковал игру Георгия Джикии и Романа Зобнина.

31-летний защитник покинул «Спартак » в межсезонье и выступает за «Химки». Зобнин провел семь матчей за красно-белых в нынешнем сезоне Мир российской Премьер-лиги.

– Станкович сделает «Спартак» чемпионом?

– Если ему дадут работать, конечно, он станет чемпионом. Я думаю, что он способен довести команду до титула. Но подождите минутку, в составе есть белые пятна, как я говорю.

– Назовете?

– Не хочу называть имена, потому что в клубе сами все знают. Есть там один персонаж, которого, кстати, Станкович не ставит сейчас в состав. Это Зобнин.

Но я сразу сказал: Джикия и Зобнин – игроки не для чемпионской команды, они не лидеры в игре. Джикия вместе с французом Жиго так нравились болельщикам! Кстати, есть такое французское блюдо «жиго» – жареная баранья ножка.

Где сейчас Джикия, как он играет? Как может. Но ребята не виноваты, виноваты те, кто над ними – тренеры. Но и тренеры в «Спартаке» менялись постоянно.

И Зобнин… Он хороший парень, старательный футболист, для своих возможностей сделал хорошую карьеру. Но это не значит, что он хороший полузащитник: у него не поставлен удар, он не может делать оригинальных пасов. Он иногда делает такие передачи, но полузащитник должен только этим и заниматься. А Роман пасует ближнему.

В «Зените » тоже есть клиенты, которые лучше отдадут назад и поперек, думая, чтобы не дай бог ошибиться. Вот это все складывается в единую систему, поэтому «Спартаку» необходимо усиление в составе.

Думаю, клуб прислушается к Станковичу , он им подскажет, – сказал комментатор Геннадий Орлов .

Шансы «Спартака» на чемпионство выросли до 17,5%. Вероятность титула «Зенита» – 40,2%, «Краснодара» – 35% (Opta)

Мостовой о Станковиче: «Футбольный мужик, игроки его по-хорошему боятся и уважают. «Спартак» близок к тому, чтобы называться лучшей командой РПЛ – приятно смотреть их матчи»