Властимил Петржела обвинил компьютерные игры в плохой форме Александра Соболева.

27-летний форвард регулярно играет в Dota 2. В нынешнем сезоне у него нет ни одного результативного действия в 11 матчах Мир российской Премьер-лиги.

«Каждый сам выбирает досуг. Что делать в свободное время – личное дело каждого футболиста.

Но компьютерные игры действительно могут быть причиной плохой формы Соболева . Например, если он проводит слишком много времени за этим увлечением, плохо спит», – сказал бывший главный тренер «Зенита » Властимил Петржела .

«Главная сила «Зенита» – деньги. Другие клубы бедствуют по сравнению с ним, кроме «Спартака». Петржела о сине-бело-голубых