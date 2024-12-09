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Петржела о Соболеве: «Компьютерные игры могут быть причиной плохой формы. Например, если он проводит в них много времени и плохо спит»

Властимил Петржела обвинил компьютерные игры в плохой форме Александра Соболева.

27-летний форвард регулярно играет в Dota 2. В нынешнем сезоне у него нет ни одного результативного действия в 11 матчах Мир российской Премьер-лиги.

«Каждый сам выбирает досуг. Что делать в свободное время – личное дело каждого футболиста.

Но компьютерные игры действительно могут быть причиной плохой формы Соболева. Например, если он проводит слишком много времени за этим увлечением, плохо спит», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.

«Главная сила «Зенита» – деньги. Другие клубы бедствуют по сравнению с ним, кроме «Спартака». Петржела о сине-бело-голубых

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoВластимил Петржела
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoЗенит
компьютерные игры
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