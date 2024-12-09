Петржела о Соболеве: «Компьютерные игры могут быть причиной плохой формы. Например, если он проводит в них много времени и плохо спит»
Властимил Петржела обвинил компьютерные игры в плохой форме Александра Соболева.
27-летний форвард регулярно играет в Dota 2. В нынешнем сезоне у него нет ни одного результативного действия в 11 матчах Мир российской Премьер-лиги.
«Каждый сам выбирает досуг. Что делать в свободное время – личное дело каждого футболиста.
Но компьютерные игры действительно могут быть причиной плохой формы Соболева. Например, если он проводит слишком много времени за этим увлечением, плохо спит», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.
«Главная сила «Зенита» – деньги. Другие клубы бедствуют по сравнению с ним, кроме «Спартака». Петржела о сине-бело-голубых
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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