«Он же не ребенок». Медведев о том, запрещал ли «Зенит» Соболеву видеоигры
В «Зените» отреагировали на новость о запрете Dota 2 для Александра Соболева.
Ранее появилась информация, что клуб не разрешал нападающему злоупотреблять компьютерными играми, поскольку тренерский штаб «Зенита» был недоволен отношением Соболева к собственному режиму.
– Вы запретили Соболеву часто играть в компьютер?
– Он же не ребенок, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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