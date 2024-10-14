«Он же не ребенок». Медведев о том, запрещал ли «Зенит» Соболеву видеоигры

В «Зените» отреагировали на новость о запрете Dota 2 для Александра Соболева.

Ранее появилась информация, что клуб не разрешал нападающему злоупотреблять компьютерными играми, поскольку тренерский штаб «Зенита» был недоволен отношением Соболева к собственному режиму.

– Вы запретили Соболеву часто играть в компьютер?

– Он же не ребенок, – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .