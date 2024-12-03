Петржела о «Спартаке»: «Станкович приехал за деньгами. В Россию в период изоляции не поедет никакой квалифицированный европейский специалист»
Властимил Петржела высказался о поиске «Спартаком» спортивного директора.
«Кого я могу порекомендовать кого-то «Спартаку» на пост спортивного директора? Никакой квалифицированный европейский специалист не поедет в Россию в период изоляции.
Тот же Деян Станкович приехал в вашу страну за деньгами, результат его волнует в меньшей степени», – сказал бывший тренер «Зенита».
«Спартак» убрал спортивного директора: Амарал работал меньше года. Им недовольны
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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