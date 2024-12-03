Петржела о «Спартаке»: «Станкович приехал за деньгами. В Россию в период изоляции не поедет никакой квалифицированный европейский специалист»

Властимил Петржела высказался о поиске «Спартаком» спортивного директора.

«Кого я могу порекомендовать кого-то «Спартаку » на пост спортивного директора? Никакой квалифицированный европейский специалист не поедет в Россию в период изоляции.

Тот же Деян Станкович приехал в вашу страну за деньгами, результат его волнует в меньшей степени», – сказал бывший тренер «Зенита».

«Спартак» убрал спортивного директора: Амарал работал меньше года. Им недовольны