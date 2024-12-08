Петржела о поражениях «Зенита»: «Легионерам неинтересно в РПЛ, они знают, что сильнее всех. Даже деньги не всегда работают»

Властимил Петржела высказался о мотивации легионеров «Зенита».

Клуб из Петербурга проиграл два матча подряд в Мир РПЛ – «Крыльям Советов» (2:3) в 17-м туре и «Акрону» (1:2) в 18-м.

«У «Зенита » очень сильный состав. Среди такого количества футболистов всегда можно найти тех, кто мотивирован играть.

В чем причина неудач сине-бело-голубых в последних играх? Думаю, легионерам «Зенита» неинтересно в РПЛ. Они знают, что сильнее всех.

Большие зарплаты? Деньги – хороший мотиватор, но даже они не всегда работают», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. «Краснодар» (38) может обойти петербуржцев в случае победы над «Локомотивом» в сегодняшнем матче.