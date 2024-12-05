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«Главная сила «Зенита» – деньги. Другие клубы бедствуют по сравнению с ним, кроме «Спартака». Петржела о сине-бело-голубых

Властимил Петржела назвал деньги главной силой «Зенита».

«Зенит» может приглашать легионеров высокого уровня, несмотря на отсутствие еврокубков. Также клуб может позволить себе покупать лучших игроков РПЛ из других команд.

Главная сила «Зенита» – деньги. Другие клубы бедствуют по сравнению с сине-бело-голубыми, кроме «Спартака», – сказал бывший тренер петербургского клуба. 

«Зенит» лидирует в таблице Мир РПЛ после 17 туров, набрав 39 очков. Вторым идет «Краснодар» с 38 баллами. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoВластимил Петржела
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