«Главная сила «Зенита» – деньги. Другие клубы бедствуют по сравнению с ним, кроме «Спартака». Петржела о сине-бело-голубых

Властимил Петржела назвал деньги главной силой «Зенита».

«Зенит » может приглашать легионеров высокого уровня, несмотря на отсутствие еврокубков. Также клуб может позволить себе покупать лучших игроков РПЛ из других команд.

Главная сила «Зенита» – деньги. Другие клубы бедствуют по сравнению с сине-бело-голубыми, кроме «Спартака », – сказал бывший тренер петербургского клуба.

«Зенит» лидирует в таблице Мир РПЛ после 17 туров, набрав 39 очков. Вторым идет «Краснодар» с 38 баллами.