Петржела о Соболеве: «В «Зените» конкуренция намного выше, чем в «Спартаке». Здесь он, может, и совсем не заиграет»

Властимил Петржела допустил, что Александр Соболев не заиграет в «Зенит».

– Почему Соболев не может заиграть в «Зените»?

– Ему очень тяжело дался переход, было много разговоров. Наверное, нужно подождать.

Но, может, он и совсем не заиграет – в «Зените» конкуренция намного выше, чем в «Спартаке », – сказал бывший главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Петржела.

Соболев в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. При этом в Мир РПЛ у него нет голов и пасов.