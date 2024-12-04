Петржела о Соболеве: «В «Зените» конкуренция намного выше, чем в «Спартаке». Здесь он, может, и совсем не заиграет»
Властимил Петржела допустил, что Александр Соболев не заиграет в «Зенит».
– Почему Соболев не может заиграть в «Зените»?
– Ему очень тяжело дался переход, было много разговоров. Наверное, нужно подождать.
Но, может, он и совсем не заиграет – в «Зените» конкуренция намного выше, чем в «Спартаке», – сказал бывший главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Петржела.
Соболев в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. При этом в Мир РПЛ у него нет голов и пасов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости