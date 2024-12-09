Фетисов о российском спорте: «Нельзя возвращаться в нейтральном статусе! Только под флагом и гимном»
Вячеслав Фетисов считает, что Россия не должна принимать нейтральный статус в спорте.
«Какой повод нас возвращает? Не думаю, что приближение зимних Олимпийских игр считается поводом для допуска наших спортсменов к участию – будь то близко или далеко от них.
Рано или поздно мы вернемся на международные старты.
Но в нейтральном статусе возвращаться нельзя! Мое мнение: только под флагом и гимном.
Когда это произойдет – неизвестно. Если только новый президент МОК не поменяет подход», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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