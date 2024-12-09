«Сомневаюсь, что «Зенит» выиграет золото. «Краснодар» готов к чемпионству. «Спартаку» только дай пальчик – по локоть откусит». Непомнящий о гонке в РПЛ
Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
– Вопрос «кто станет чемпионом?» теперь актуален?
– Да, он открыт. Если раньше я говорил, что золото выиграет «Зенит», то сейчас сомневаюсь в этом. И «Краснодар» готов к чемпионству, и теперь «Спартак» ворвался в эту борьбу. Сегодняшнему «Спартаку» только дай пальчик, он по локоть руку откусит.
Как красно-белые справятся с перерывом – не знаю. Буду с интересом ждать весенней части чемпионата, – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой: у «быков» и «Зенита» по 39 очков. «Спартак» отстает на 2 балла, «Динамо» и «Локо» – на 4.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
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