В «Барсе» считают несправедливым удаление Флика в матче с «Бетисом», так как тренер не спорил с судьей напрямую. Клуб надеется, что немца не отстранят от игр с «Леганесом» и «Атлетико»
Главный тренер каталонской команды получил красную карточку на 66-й минуте игры Ла Лиги (2:2) за споры с арбитром из-за назначенного пенальти в ворота каталонцев.
В протоколе матча указано, что причиной удаления стали крики, жесты и протесты Флика против решения арбитра Алехандро Муньиса – данный эпизод предполагает минимум два матча дисквалификации. Сообщалось, что «Барселона» намерена оспорить красную карточку тренера.
По данным Mundo Deportivo, в «Барселоне» считают удаление Флика несправедливым, поскольку он не обращался напрямую к Муньису. Немецкий тренер подтвердил, что не оскорблял арбитра и лишь выразил несогласие с его решением.
Отмечается, что в клубе считают важными предстоящие матчи против «Леганеса» и «Атлетико», которые Флик может пропустить из-за дисквалификации. «Барселона» надеется, что главный тренер сможет руководить командой в этих встречах.
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