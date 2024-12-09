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  • В «Барсе» считают несправедливым удаление Флика в матче с «Бетисом», так как тренер не спорил с судьей напрямую. Клуб надеется, что немца не отстранят от игр с «Леганесом» и «Атлетико»
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В «Барсе» считают несправедливым удаление Флика в матче с «Бетисом», так как тренер не спорил с судьей напрямую. Клуб надеется, что немца не отстранят от игр с «Леганесом» и «Атлетико»

В «Барселоне» считают несправедливым удаление Ханси Флика в матче с «Бетисом».

Главный тренер каталонской команды получил красную карточку на 66-й минуте игры Ла Лиги (2:2) за споры с арбитром из-за назначенного пенальти в ворота каталонцев.

В протоколе матча указано, что причиной удаления стали крики, жесты и протесты Флика против решения арбитра Алехандро Муньиса – данный эпизод предполагает минимум два матча дисквалификации. Сообщалось, что «Барселона» намерена оспорить красную карточку тренера.

По данным Mundo Deportivo, в «Барселоне» считают удаление Флика несправедливым, поскольку он не обращался напрямую к Муньису. Немецкий тренер подтвердил, что не оскорблял арбитра и лишь выразил несогласие с его решением.

Отмечается, что в клубе считают важными предстоящие матчи против «Леганеса» и «Атлетико», которые Флик может пропустить из-за дисквалификации. «Барселона» надеется, что главный тренер сможет руководить командой в этих встречах.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoХанс-Дитер Флик
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дисквалификации
Алехандро Муньис Руис
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