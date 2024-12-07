Кунде о 2:2 с «Бетисом»: «Флик разочарован. «Барсе» нужно быть умнее, не рисковать на последних минутах. Судья назначил пенальти, значит, он был»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде подвел итоги игры с «Бетисом».

Команда под руководством Ханси Флика сыграла вничью со счетом 2:2 в выездном матче 16-го тура Ла Лиги .

– Какие ощущения?

– Я разочарован, потому что в последние минуты мы не смогли удержать счет 1:2. Думаю, мы позволили им прибавить из-за своих потерь и негативных действий. А на своей территории «Бетис » – хорошая команда, они умеют играть.

– Ваше мнение о пенальти?

– Я его не видел. Предполагаю, если судья его назначил, значит, это пенальти.

– Как отреагировал тренер?

– Разочарован. Но что ж, жизнь продолжается. Мы должны учиться на своих ошибках, впереди важный матч через три дня.

– Пропустили на последних минутах. Не хватило концентрации?

– Нам нужно быть немного умнее в последние минуты. Не рисковать, возможно, стоит быть более прагматичными, – заявил защитник «Барселоны» Жюль Кунде .

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