Кунде о 2:2 с «Бетисом»: «Флик разочарован. «Барсе» нужно быть умнее, не рисковать на последних минутах. Судья назначил пенальти, значит, он был»
Команда под руководством Ханси Флика сыграла вничью со счетом 2:2 в выездном матче 16-го тура Ла Лиги.
– Какие ощущения?
– Я разочарован, потому что в последние минуты мы не смогли удержать счет 1:2. Думаю, мы позволили им прибавить из-за своих потерь и негативных действий. А на своей территории «Бетис» – хорошая команда, они умеют играть.
– Ваше мнение о пенальти?
– Я его не видел. Предполагаю, если судья его назначил, значит, это пенальти.
– Как отреагировал тренер?
– Разочарован. Но что ж, жизнь продолжается. Мы должны учиться на своих ошибках, впереди важный матч через три дня.
– Пропустили на последних минутах. Не хватило концентрации?
– Нам нужно быть немного умнее в последние минуты. Не рисковать, возможно, стоит быть более прагматичными, – заявил защитник «Барселоны» Жюль Кунде.
Флика удалили за несогласие с судьей из-за пенальти в ворота «Барсы» – де Йонг наступил на пятку Роке
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