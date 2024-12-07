  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кунде о 2:2 с «Бетисом»: «Флик разочарован. «Барсе» нужно быть умнее, не рисковать на последних минутах. Судья назначил пенальти, значит, он был»
6

Кунде о 2:2 с «Бетисом»: «Флик разочарован. «Барсе» нужно быть умнее, не рисковать на последних минутах. Судья назначил пенальти, значит, он был»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде подвел итоги игры с «Бетисом».

Команда под руководством Ханси Флика сыграла вничью со счетом 2:2 в выездном матче 16-го тура Ла Лиги

– Какие ощущения?

– Я разочарован, потому что в последние минуты мы не смогли удержать счет 1:2. Думаю, мы позволили им прибавить из-за своих потерь и негативных действий. А на своей территории «Бетис» – хорошая команда, они умеют играть.

– Ваше мнение о пенальти?

– Я его не видел. Предполагаю, если судья его назначил, значит, это пенальти.

– Как отреагировал тренер?

– Разочарован. Но что ж, жизнь продолжается. Мы должны учиться на своих ошибках, впереди важный матч через три дня.

– Пропустили на последних минутах. Не хватило концентрации?

– Нам нужно быть немного умнее в последние минуты. Не рисковать, возможно, стоит быть более прагматичными, – заявил защитник «Барселоны» Жюль Кунде.

Флика удалили за несогласие с судьей из-за пенальти в ворота «Барсы» – де Йонг наступил на пятку Роке

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoБетис
logoЖюль Кунде
logoБарселона
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Барселоны» 1 победа, 2 ничьих и 2 поражения в 5 последних матчах Ла Лиги
52сегодня, 17:22
Флика удалили за несогласие с судьей из-за пенальти в ворота «Барсы» – де Йонг наступил на пятку Роке
27сегодня, 17:03Фото
Правила Флика в «Барсе»: ввел осмотр зубов, забанил костюм Лапорты, споры с судьями и модные показы
5330 ноября, 12:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». 1:1 – Хейлунд сравнял на 18-й. Онлайн-трансляция
3446 минут назадLive
Форвард «Вест Хэма» Антонио находится в сознании и стабильном состоянии после ДТП
1114 минут назад
«Ювентус» – «Болонья». 1:2 – Копмейнерс отыграл один гол, Тиаго Мотта удален. Онлайн-трансляция
5617 минут назадLive
Экс-директор «Юве» Керубини не заинтересован в работе в «Спартаке». Работавший в «Роме» Лео всерьез рассматривает предложение («СЭ»)
422 минуты назад
Игроки «Крыльев» недовольны тем, что клуб сделал репост слов губернатора и поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом»: «Можете представить, что «Спартак» поздравит ЦСКА?»
5035 минут назад
Алексей Миллер: «Поздравляю петербуржцев с открытием самого большого катка в мире! Пространство «Газпром Арены» стало еще больше, краше и комфортней. «Зенит» – чемпион!»
3939 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» проиграл «Акрону», «Спартак» разгромил «Пари НН», «Ростов» победил «Крылья Советов»
152145 минут назад
Де Йонг должен был получить красную за приведший к пенальти в ворота «Барсы» фол на Роке. Так считает экс-судья Итурральде: «Это явная возможность забить гол»
2548 минут назад
Гвардиола о 2:2 с «Кристал Пэлас»: «Сити» прекрасно боролся и дважды отыгрался. Не можем говорить о чемпионской гонке, когда проигрываем 4 матча подряд и играем вничью»
16сегодня, 17:33
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Ноттингем», «Ман Сити» сыграл 2:2 с «Пэлас», дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» перенесли из-за шторма
358сегодня, 17:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Когда Вендел и Клаудиньо отбывают номер, мы получаем совсем другой «Зенит». Игра питерцев напоминает гандбол – туда-сюда мяч бросают перед штрафной». Кобелев о команде
3 минуты назад
Мотта получил красную за несогласие с судьей из-за фола Фаджоли на хавбеке «Болоньи» Ндойе
6 минут назад
«Жирона» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
817 минут назад
Семак после 1:2 с «Акроном»: «У «Зенита» проблема с реализацией стандартов. Верим, голы придут. Старались все, но не у всех получается так, как нам хотелось бы»
1217 минут назад
Аршавин о «Зените»: «Команда натужно играет после трамы Глушенкова. Есть кризис идей, защитники «Акрона» справились с их навесами, «Крылья» – тоже, «Оренбург» до конца матча справлялся»
719 минут назад
Кубок МЛС. Финал. «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс» 
1042 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Тулузу», «Гавр» Кузяева в гостях у «Ниццы», «Анжер» против «Лиона»
742 минуты назадLive
Чемпионат Турции. «Фенербахче» Моуринью уступил «Бешикташу» – 0:1. Забил Окслейд-Чемберлен
543 минуты назад
«Монако» обыграл «Тулузу» – 2:0. Синго и Эмболо забили, Головин провел весь матч
244 минуты назад
«Динамо» Махачкала вело 2:0 у «Рубина», но уступило 2:3 – Шабанхаджай забил на 69-й, у Йочича 1+1
1646 минут назад