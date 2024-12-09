«Барселона» была подавлена после ничьей с «Бетисом», Флик разозлился. Победа «Реала» усилила негатив в раздевалке (As)
Ханс-Дитер Флик разозлился на игроков «Барселоны» после ничьей с «Бетисом».
Матч 16-го тура Ла Лиги завершился со счетом 2:2. Каталонский клуб упустил победу, пропустив на 94-й минуте.
По информации As, тренер произнес в раздевалке резкие и решительные слова, обратившись с посланием к раздевалке: «Или мы играем на сто процентов, или не будем побеждать».
Флик также призвал игроков как можно скорее переломить ситуацию.
Отмечается, что футболисты были подавлены и опустошены после матча. Эти чувства усугубились после победы «Реала» над «Жироной» (3:0).
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 38 очков в 17 матчах. «Реал» отстает на 2 балла, имея игру в запасе, у «Атлетико» в активе 35 очков в 16 матчах.
«Барса» отдала победу на 94-й – Флик очень зол. Слишком многое зависит от Ямаля
Источник: As
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