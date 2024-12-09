  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» была подавлена после ничьей с «Бетисом», Флик разозлился. Победа «Реала» усилила негатив в раздевалке (As)
2

«Барселона» была подавлена после ничьей с «Бетисом», Флик разозлился. Победа «Реала» усилила негатив в раздевалке (As)

Ханс-Дитер Флик разозлился на игроков «Барселоны» после ничьей с «Бетисом».

Матч 16-го тура Ла Лиги завершился со счетом 2:2. Каталонский клуб упустил победу, пропустив на 94-й минуте.

По информации As, тренер произнес в раздевалке резкие и решительные слова, обратившись с посланием к раздевалке: «Или мы играем на сто процентов, или не будем побеждать».

Флик также призвал игроков как можно скорее переломить ситуацию.

Отмечается, что футболисты были подавлены и опустошены после матча. Эти чувства усугубились после победы «Реала» над «Жироной» (3:0).

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 38 очков в 17 матчах. «Реал» отстает на 2 балла, имея игру в запасе, у «Атлетико» в активе 35 очков в 16 матчах.

«Барса» отдала победу на 94-й – Флик очень зол. Слишком многое зависит от Ямаля

Источник: As
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБетис
logoЖирона
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атлетико» сократил отставание от лидирующей «Барсы» до 3 очков при игре в запасе. «Реал» уступает каталонцам 2 балла, сыграв на матч меньше
46вчера, 22:07
«Барса» оспорит удаление Флика в игре с «Бетисом»
16вчера, 14:14
«Реал» отстает от «Барселоны» на 2 очка в Ла Лиге при матче в запасе
937 декабря, 21:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мы ищем лида команды продуктового дизайна. Приходите в Спортс’’ улучшать опыт миллионов пользователей!
36 минут назадВакансия
Каррагер о неудалении Кайседо в игре «Челси» с «Тоттенхэмом»: «Самая очевидная красная, которая только может быть»
953 минуты назадФото
Мбаппе о «ПСЖ»: «Я до сих пор смотрю матчи. У меня были конфликты с определенными людьми, потому что я защищал свои права»
859 минут назад
Игорь Семшов: «Спартак» показывает чемпионский футбол сейчас. Перерыв им не на руку, все может измениться»
10сегодня, 08:28
Дзюба, игроки и тренеры «Акрона» спели «Седую ночь» в раздевалке после победы на «Зенитом»
24сегодня, 08:14Видео
«В России тренеры строже, выговаривают за промахи. В США выстроена культура общения, подбадривают». Воспитанник «Рубина» Зильберман о подходах
21сегодня, 07:41
Палмер совершил 50 голевых действий за «Челси» в АПЛ за 48 матчей. Быстрее этой отметки за один клуб достигли лишь Холанд, Коул и Салах
51сегодня, 07:30
Мерсон о Палмере: «Стал важной птицей. Чтобы выиграть АПЛ, нужен некто особенный, и у «Челси» он есть»
17сегодня, 07:17
Не забудьте про замены в фэнтези Лиги чемпионов! Дедлайн уже завтра
3сегодня, 07:00Фэнтези
Тикнизян недоволен своей игрой в 1-й части сезона: «Речь идет о пользе для «Локо», есть вопросы к самому себе. Постараюсь их решить»
13сегодня, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Тюкавин оценил игру «Динамо» в первой части сезона: «На три с плюсом. Обыграй мы «Факел» и «Ахмат», могли быть на самом верху»
346 минут назад
21-летний Лапоухов стал игроком года в Беларуси, Скрипченко – лучший тренер. На церемонии «Звездный мяч» наградили обоих представителей «Динамо» Минск
5сегодня, 08:16
Сперцян о гонке в РПЛ: «У «Краснодара» есть цель, мечта. У нас очень сильная команда, нам все по силам» 
4сегодня, 07:55
«Сомневаюсь, что «Зенит» выиграет золото. «Краснодар» готов к чемпионству. «Спартаку» только дай пальчик – по локоть откусит». Непомнящий о гонке в РПЛ
13сегодня, 07:29
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» сыграет с «Вулверхэмптоном»
909сегодня, 06:57
Радимов не верит, что «Оренбург» останется в РПЛ: «Никаких шансов. Слишкович не самый плохой тренер, но точно не для этой команды» 
7сегодня, 06:50
Хюттер об «Арсенале»: «Одна из сильнейших команд в мире, но «Монако» едет в Лондон, чтобы показать свою лучшую игру» 
1сегодня, 06:21
Чемпионат Испании. «Хетафе» примет «Эспаньол»
131сегодня, 06:04
Булыкин о поражениях «Зенита» от «Акрона» и «Крыльев»: «Чемпионы так не играют. У нас такой чемпионат, что все друг у друга могут выиграть» 
4сегодня, 05:44
Агкацев про 0:0 с «Локо»: «Краснодар» точно наиграл на гол. По игре мы должны были побеждать» 
10сегодня, 05:11