Мусаев о 1-м месте «Краснодара» перед перерывом: «Это важно, было тяжелое начало, нас уже все списали. Есть большое удовлетворение от работы»
«Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) в 18-м туре Мир РПЛ и ушел на зимний перерыв на первом месте – команда при равенстве очков опережает «Зенит» по дополнительным показателям.
– Важно закончить на первом месте. Понимаем, что упустили несколько очков в недавних матчах. Тем не менее есть большое удовлетворение от работы.
Было тяжелое начало, нас уже все списали, но теперь мы уходим первые (на зимний перерыв – Спортс’‘). Сейчас отдохнем, сейчас пауза, наберемся новых сил и эмоций.
– Есть цели на зиму?
– Цели нет. Но один‑два трансфера было бы хорошо. Мы ведем работу. Будем надеяться, что те ребята, кто есть, все будут с нами, – сказал главный тренер «Краснодара» Мусаев.
Два решения судей, отнявших у «Краснодара» единоличное лидерство на зиму. Все ли верно?
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