Мусаев о 1-м месте «Краснодара» перед перерывом: «Это важно, было тяжелое начало, нас уже все списали. Есть большое удовлетворение от работы»

Мурад Мусаев оценил первую часть чемпионата России для «Краснодара».

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом » (0:0) в 18-м туре Мир РПЛ и ушел на зимний перерыв на первом месте – команда при равенстве очков опережает «Зенит» по дополнительным показателям.

– Важно закончить на первом месте. Понимаем, что упустили несколько очков в недавних матчах. Тем не менее есть большое удовлетворение от работы.

Было тяжелое начало, нас уже все списали, но теперь мы уходим первые (на зимний перерыв – Спортс’‘). Сейчас отдохнем, сейчас пауза, наберемся новых сил и эмоций.

– Есть цели на зиму?

– Цели нет. Но один‑два трансфера было бы хорошо. Мы ведем работу. Будем надеяться, что те ребята, кто есть, все будут с нами, – сказал главный тренер «Краснодара» Мусаев .

Два решения судей, отнявших у «Краснодара» единоличное лидерство на зиму. Все ли верно?

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