Каррагер о неудалении Кайседо в игре «Челси» с «Тоттенхэмом»: «Самая очевидная красная, которая только может быть»
Джейми Каррагер удивлен, что Мойсеса Кайседо не удалили в игре с «Тоттенхэмом».
На 33-й минуте матча 15-го тура английской Премьер-лиги полузащитник «Челси» ударил Папа Матара Сарра шипами в голень. Главный арбитр матча Энтони Тэйлор не показал Кайседо карточку.
Встреча завершилась победой «Челси» со счетом 4:3.
«По мне, это самая очевидная красная карточка, которая только может быть», – сказал бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер.
Изображение: кадр из трансляции Sky Sports
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Sky Sports
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