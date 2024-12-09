Каррагер о неудалении Кайседо в игре «Челси» с «Тоттенхэмом»: «Самая очевидная красная, которая только может быть»

Джейми Каррагер удивлен, что Мойсеса Кайседо не удалили в игре с «Тоттенхэмом».

На 33-й минуте матча 15-го тура английской Премьер-лиги полузащитник «Челси» ударил Папа Матара Сарра шипами в голень. Главный арбитр матча Энтони Тэйлор не показал Кайседо карточку.

Встреча завершилась победой «Челси » со счетом 4:3.

«По мне, это самая очевидная красная карточка, которая только может быть», – сказал бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер .

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

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