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Каррагер о неудалении Кайседо в игре «Челси» с «Тоттенхэмом»: «Самая очевидная красная, которая только может быть»

Джейми Каррагер удивлен, что Мойсеса Кайседо не удалили в игре с «Тоттенхэмом».

На 33-й минуте матча 15-го тура английской Премьер-лиги полузащитник «Челси» ударил Папа Матара Сарра шипами в голень. Главный арбитр матча Энтони Тэйлор не показал Кайседо карточку.

Встреча завершилась победой «Челси» со счетом 4:3.

«По мне, это самая очевидная красная карточка, которая только может быть», – сказал бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер.

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

«Челси» отыгрался с 0:2 в матче с «Тоттенхэмом» и победил 4:3! Палмер сделал дубль с пенальти

Мегакамбэк «Челси»: Кукурелья дважды привез, поскользнувшись – но в ответ четыре гола. И второе место!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Sky Sports
logoДжейми Каррагер
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logoпремьер-лига Англия
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