Фанаты «Тоттенхэма» бросали мусор в Палмера и Энцо во время игры с «Челси». Каррагер недоволен действиями стюардов: «Не надо стоять и смотреть, вмешайтесь»

Джейми Каррагер раскритиковал стюардов на стадионе «Тоттенхэма».

В 15-м туре АПЛ «шпоры» на своем полу проиграли «Челси » со счетом 3:4.

По ходу матча фанаты хозяев забрасывали Коула Палмера и Энцо Фернандеса мусором. Оба игрока были вынуждены отложить подачу угловых, так как в их сторону в первом тайме бросали куски картона.

Стюарды пытались успокоить болельщиков и вышли на поле, чтобы убрать мусор. Ситуация ухудшилась к концу первого тайма, когда игра была приостановлена на некоторое время, так как фанаты продолжали бросать предметы.

«Где были стюарды? Не надо стоять и смотреть, вмешайтесь. Чем занимаются стюарды «Тоттенхэма »? Трое из них стоят за Коулом Палмером и просто смотрят на него», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» на Sky Sports.