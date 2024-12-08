Мареска о 4:3 с «Тоттенхэмом»: «Кукурелья сказал, что хотел добавить эмоций в игру. Если серьезно, то в целом «Челси» заслужил победу»

Энцо Мареска прокомментировал победу над «Тоттенхэмом».

«Челси» победил в гостях со счетом 4:3 в матче 15-го тура АПЛ . К 11-й минуте «синие» проигрывали со счетом 0:2, пропустив оба гола после ошибок Марка Кукурельи – после этого защитник поменял бутсы и отдал голевую передачу на Джейдона Санчо, забившего первый гол «Челси ».

Об игре

«На прошлой неделе я сказал, что мы работаем над тем, чтобы сделать болельщиков счастливыми, и сегодня они могут быть счастливы».

Об ошибках Кукурельи

«После игры он сказал мне, что пытался привнести в игру эмоции.

Если серьезно, то, проигрывая 0:2, мы продолжали действовать по тому же плану, как с мячом, так и без него, а во втором тайме изменили тактику. Думаю, в целом мы заслужили победу.

Это скорее вопрос к Марку. [Игроки] достаточно взрослые, чтобы решить, какие бутсы нужны им для игры. Главное, что, проигрывая со счетом 0:2, мы продолжали создавать моменты».

О заменах в перерыве

«Прежде всего, у нас возникли проблемы с Ромео Лавией. [Вместо него] вышел Мало Гюсто , и мы сменили позицию Мойсеса [Кайседо ] и заменили атакующего полузащитника.

У Лавии были проблемы с задней поверхностью бедра, но сейчас он в порядке. Мы не хотим рисковать в декабре. Иногда лучше сделать замену в перерыве, чем потерять игрока на пять или шесть матчей».

О Коуле Палмере

«Я знаю Коула очень давно и всегда доверял ему во всем. Он фантастический парень. Он учится играть один в один, [Ив] Биссума был рядом с ним на протяжении всей игры.

Он учится, совершенствуется и забивает голы. Это делает его счастливым и радует нас.

Идея состоит в том, чтобы не позволять игрокам сбавлять обороты. Они не могут отказаться, потому что знают, что другой игрок ждет возможности вступить в игру», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.