  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мареска о 4:3 с «Тоттенхэмом»: «Кукурелья сказал, что хотел добавить эмоций в игру. Если серьезно, то в целом «Челси» заслужил победу»
11

Мареска о 4:3 с «Тоттенхэмом»: «Кукурелья сказал, что хотел добавить эмоций в игру. Если серьезно, то в целом «Челси» заслужил победу»

Энцо Мареска прокомментировал победу над «Тоттенхэмом».

«Челси» победил в гостях со счетом 4:3 в матче 15-го тура АПЛ. К 11-й минуте «синие» проигрывали со счетом 0:2, пропустив оба гола после ошибок Марка Кукурельи – после этого защитник поменял бутсы и отдал голевую передачу на Джейдона Санчо, забившего первый гол «Челси».

Об игре

«На прошлой неделе я сказал, что мы работаем над тем, чтобы сделать болельщиков счастливыми, и сегодня они могут быть счастливы».

Об ошибках Кукурельи

«После игры он сказал мне, что пытался привнести в игру эмоции.

Если серьезно, то, проигрывая 0:2, мы продолжали действовать по тому же плану, как с мячом, так и без него, а во втором тайме изменили тактику. Думаю, в целом мы заслужили победу.

Это скорее вопрос к Марку. [Игроки] достаточно взрослые, чтобы решить, какие бутсы нужны им для игры. Главное, что, проигрывая со счетом 0:2, мы продолжали создавать моменты».

О заменах в перерыве

«Прежде всего, у нас возникли проблемы с Ромео Лавией. [Вместо него] вышел Мало Гюсто, и мы сменили позицию Мойсеса [Кайседо] и заменили атакующего полузащитника.

У Лавии были проблемы с задней поверхностью бедра, но сейчас он в порядке. Мы не хотим рисковать в декабре. Иногда лучше сделать замену в перерыве, чем потерять игрока на пять или шесть матчей».

О Коуле Палмере

«Я знаю Коула очень давно и всегда доверял ему во всем. Он фантастический парень. Он учится играть один в один, [Ив] Биссума был рядом с ним на протяжении всей игры.

Он учится, совершенствуется и забивает голы. Это делает его счастливым и радует нас.

Идея состоит в том, чтобы не позволять игрокам сбавлять обороты. Они не могут отказаться, потому что знают, что другой игрок ждет возможности вступить в игру», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoЧелси
logoРомео Лавия
logoЭнцо Мареска
logoКоул Палмер
logoМойсес Кайседо
logoМало Гюсто
logoМарк Кукурелья
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Палмер о пенальти «паненкой» в матче с «Тоттенхэмом»: «Показалось, что вратарь готов прыгнуть, и я его перекинул. «Челси» знал, что должен победить после ничьих «Арсенала» и «Сити»
943 минуты назад
«Тоттенхэм» в 11-й раз проиграл в АПЛ, ведя в 2+ гола – это антирекорд лиги. Сегодня после 2:0 с «Челси» уступил 3:4
1251 минуту назад
Постекоглу о 3:4 с «Челси»: «Болезненное поражение. «Тоттенхэм» терял концентрацию. Нужно донести до футболистов, что нас сложно остановить, когда играем в свой футбол»
1455 минут назад
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мусаев о 1-м месте «Краснодара» перед перерывом: «Это важно, было тяжелое начало, нас уже все списали. Есть большое удовлетворение от работы»
27 минут назад
Нани завершил карьеру в 38 лет. С «МЮ» вингер выиграл ЛЧ и 4 титула АПЛ, с Португалией – Евро-2016
1012 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Лацио», «Фиорентина» победила «Кальяри», «Эмполи» разгромил «Верону»
11714 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Атлетико» сыграет с «Севильей», «Сосьедад» Захаряна разгромил «Леганес» в гостях, «Атлетик» победил «Вильярреал»
10327 минут назад
Мбаппе о подозрении в изнасиловании в Стокгольме: «Я не беспокоюсь, я удивлен. Это просто недоразумение. Я не получал повестки, власти Швеции ничего не заявляли»
2334 минуты назад
Баринов о 0:0: «Локомотив» контролировал игру, «Краснодар» ничем не удивил. По моментам мы были ближе к победе»
1238 минут назад
Ташуев об 1:0 с «Оренбургом»: «Сказал игрокам, что победа «Ахмата» – заслуга помощника Ахмеда. Он раздал малоимущим барашка. Это не шутка. Помолился. Значит, помогло»
646 минут назад
«Тоттенхэм» в 11-й раз проиграл в АПЛ, ведя в 2+ гола – это антирекорд лиги. Сегодня после 2:0 с «Челси» уступил 3:4
1251 минуту назад
Постекоглу о 3:4 с «Челси»: «Болезненное поражение. «Тоттенхэм» терял концентрацию. Нужно донести до футболистов, что нас сложно остановить, когда играем в свой футбол»
1455 минут назад
«Ливерпуль» мечтает о новом кубке ЛЧ. Ваша помощь будет кстати
сегодня, 19:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Лацио». Хвича и Лукаку в старте. Онлайн-трансляция
1214 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» играет на выезде с «Сент-Этьеном», «Ланс» победил «Монпелье»
1015 минут назадLive
13 очков Тюкавина – лучший результат 18-го тура РПЛ. Жиров набрал 12 очков, Маркиньос и Йочич – по 10
15 минут назадФэнтези
Экс-судья Николаев поддержал отмену гола «Краснодара» и неназначение пенальти в ворота «Локо»: «Все очевидно с офсайдом и фолом до игры рукой»
116 минут назад
Тренер «Краснодара» Оленин о 0:0 с «Локомотивом»: «Содержательного футбола не получилось, много единоборств. У нас было больше моментов, на мой взгляд»
128 минут назад
Палмер о пенальти «паненкой» в матче с «Тоттенхэмом»: «Показалось, что вратарь готов прыгнуть, и я его перекинул. «Челси» знал, что должен победить после ничьих «Арсенала» и «Сити»
943 минуты назад
«Атлетико» – «Севилья». Гризманн и Альварес играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
155 минут назад
«Краснодар» не побеждает 5 матчей подряд. У «Локо» 4 игры без побед
10сегодня, 19:00
Чемпионат Германии. «Вольфсбург» и «Майнц» сыграли 4:3, «Фрайбург» и «Хоффенхайм» поделили очки
12сегодня, 18:25
У «Ахмата» первая победа за 7 матчей. Сегодня обыграли «Оренбург» дома – 1:0
7сегодня, 17:53