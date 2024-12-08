Мареска о 4:3 с «Тоттенхэмом»: «Кукурелья сказал, что хотел добавить эмоций в игру. Если серьезно, то в целом «Челси» заслужил победу»
«Челси» победил в гостях со счетом 4:3 в матче 15-го тура АПЛ. К 11-й минуте «синие» проигрывали со счетом 0:2, пропустив оба гола после ошибок Марка Кукурельи – после этого защитник поменял бутсы и отдал голевую передачу на Джейдона Санчо, забившего первый гол «Челси».
Об игре
«На прошлой неделе я сказал, что мы работаем над тем, чтобы сделать болельщиков счастливыми, и сегодня они могут быть счастливы».
Об ошибках Кукурельи
«После игры он сказал мне, что пытался привнести в игру эмоции.
Если серьезно, то, проигрывая 0:2, мы продолжали действовать по тому же плану, как с мячом, так и без него, а во втором тайме изменили тактику. Думаю, в целом мы заслужили победу.
Это скорее вопрос к Марку. [Игроки] достаточно взрослые, чтобы решить, какие бутсы нужны им для игры. Главное, что, проигрывая со счетом 0:2, мы продолжали создавать моменты».
О заменах в перерыве
«Прежде всего, у нас возникли проблемы с Ромео Лавией. [Вместо него] вышел Мало Гюсто, и мы сменили позицию Мойсеса [Кайседо] и заменили атакующего полузащитника.
У Лавии были проблемы с задней поверхностью бедра, но сейчас он в порядке. Мы не хотим рисковать в декабре. Иногда лучше сделать замену в перерыве, чем потерять игрока на пять или шесть матчей».
О Коуле Палмере
«Я знаю Коула очень давно и всегда доверял ему во всем. Он фантастический парень. Он учится играть один в один, [Ив] Биссума был рядом с ним на протяжении всей игры.
Он учится, совершенствуется и забивает голы. Это делает его счастливым и радует нас.
Идея состоит в том, чтобы не позволять игрокам сбавлять обороты. Они не могут отказаться, потому что знают, что другой игрок ждет возможности вступить в игру», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.
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