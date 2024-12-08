Каррагер о «Челси»: «Сейчас они борются за титул. Соперники боятся, когда мяч у Палмера. Возможно, он за 18 месяцев в клубе уже сделал больше, чем Дзола»

Джейми Каррагер похвалил игру «Челси» и Коула Палмера.

Команда Энцо Марески обыграла «Тоттенхэм » в 15-м туре АПЛ (4:3).

«То, что творит «Челси» в этом сезоне, стало полной неожиданностью для многих из нас, включая меня. Я думал, что они будут серьезно бороться за место в Лиге чемпионов. Думаю, и этот человек [Энцо Мареска] думал так же, но сейчас этот клуб находится в гонке за титул.

Коул Палмер забивает пенальти и участвует в голе Энцо Фернандеса. Соперники боятся, когда мяч у него. Он играет не в лучшей команде. Если посмотреть на «Челси » за последние годы, на игроков с яркой игрой, вы вспомните Джанфранко Дзолу и Эдена Азара . Возможно, он уже сделал больше, чем Дзола, за свои 18 месяцев в клубе.

Если он продолжит в том же духе, он войдет в историю как один из величайших игроков «Челси». Он очень особенный игрок, и это касается не только Премьер-лиги, но и Европы, а также мирового футбола», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».