Килиан Мбаппе: «Когда звезда молчит, за нее говорят другие. Так происходит из-за того, что о Килиане нужно говорить любой ценой. Я добьюсь в «Реале» успеха»
«Не самое лучшее начало сезона, но мы готовимся выигрывать трофеи, которые будут иметь значение. Мы уже выиграли Суперкубок Европы. Все не так, как мы ожидали, но «Реал» ждет второй части сезона. По ней нас и будут судить.
Если ты звезда, то за тебя говорят другие, когда ты молчишь. Поэтому я говорю сейчас (эта фраза использовалась в тизере интервью – Спортс’‘). Каждый день что-то происходит, хотя я не давал никаких интервью. Я не высказывался. Думаю, так происходит из-за того, что о Килиане нужно говорить любой ценой.
Я впервые покинул Францию. Я больше не там. Для вас открывается новый контекст, новый клуб, климат, среда. Вы открываете все чувства. Это больше похоже на наблюдение. Я добьюсь здесь успеха», – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции в интервью Canal+.
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