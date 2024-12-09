Килиан Мбаппе: «Когда звезда молчит, за нее говорят другие. Так происходит из-за того, что о Килиане нужно говорить любой ценой. Я добьюсь в «Реале» успеха»

Килиан Мбаппе уверен, что добьется успеха в «Реале».

«Не самое лучшее начало сезона, но мы готовимся выигрывать трофеи, которые будут иметь значение. Мы уже выиграли Суперкубок Европы . Все не так, как мы ожидали, но «Реал» ждет второй части сезона. По ней нас и будут судить.

Если ты звезда, то за тебя говорят другие, когда ты молчишь. Поэтому я говорю сейчас (эта фраза использовалась в тизере интервью – Спортс’‘). Каждый день что-то происходит, хотя я не давал никаких интервью. Я не высказывался. Думаю, так происходит из-за того, что о Килиане нужно говорить любой ценой.

Я впервые покинул Францию. Я больше не там. Для вас открывается новый контекст, новый клуб, климат, среда. Вы открываете все чувства. Это больше похоже на наблюдение. Я добьюсь здесь успеха», – сказал нападающий «Реала » и сборной Франции в интервью Canal+.