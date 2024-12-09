Килиан Мбаппе: «Я был влюблен однажды – надеюсь, это произойдет еще раз. Не факт, что человек рядом будет готов к переживаемому мной»

Килиан Мбаппе рассказал, как известность влияет на его личную жизнь.

– Возможно ли жить в паре, если тебя зовут Килиан Мбаппе?

– Возможно все, но это требует адаптации. Я не могу играть здесь роль несчастного. Нужно адаптировать свою жизнь, чтобы обрести спокойствие.

[Я говорил слова любви] своей матери, отцу, брату, моим близким. Однажды я был влюблен – надеюсь, это случится еще раз. Я был создан для того, чтобы пережить эти моменты, но не факт, что человек рядом со мной будет к этому готов», – сказал нападающий «Реала » и сборной Франции в интервью Canal+.