Килиан Мбаппе: «Я был влюблен однажды – надеюсь, это произойдет еще раз. Не факт, что человек рядом будет готов к переживаемому мной»
Килиан Мбаппе рассказал, как известность влияет на его личную жизнь.
– Возможно ли жить в паре, если тебя зовут Килиан Мбаппе?
– Возможно все, но это требует адаптации. Я не могу играть здесь роль несчастного. Нужно адаптировать свою жизнь, чтобы обрести спокойствие.
[Я говорил слова любви] своей матери, отцу, брату, моим близким. Однажды я был влюблен – надеюсь, это случится еще раз. Я был создан для того, чтобы пережить эти моменты, но не факт, что человек рядом со мной будет к этому готов», – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции в интервью Canal+.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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