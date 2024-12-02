Мбаппе пожаловался на «ПСЖ» в дисциплинарную комиссию LFP по факту невыплаты зарплаты и премий на сумму 55 млн евро. Заседание пройдет 11 декабря

Килиан Мбаппе обратился в дисциплинарную комиссию LFP по поводу долга «ПСЖ».

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, 55 миллионов евро невыплаченной зарплаты и бонусов.

После неудачной апелляции «ПСЖ» решил обратиться в Федерацию футбола Франции (FFF), чтобы оспорить решение, но заявление было подано с опозданием и отклонено.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на AFP, Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты премиальных и зарплаты со стороны «ПСЖ». Заседание по делу запланировано на 11 декабря.

Протест «ПСЖ» на выплату 55 млн евро Мбаппе отклонен апелляционным комитетом LFP. Парижане не собираются платить и готовятся к суду