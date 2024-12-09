Булыкин о поражениях «Зенита» от «Акрона» и «Крыльев»: «Чемпионы так не играют. У нас такой чемпионат, что все друг у друга могут выиграть»
Дмитрий Булыкин оценил два подряд домашних поражения «Зенита» в Мир РПЛ.
«Думаю, вряд ли кто-то ожидал, что «Зенит» последние две игры против «Крыльев Советов» и «Акрона» не то что не выиграет, а еще проиграет. Конечно же, так не играют чемпионы, но у нас такой чемпионат, что все друг у друга могут выиграть.
Это интереснее, потому что нет заранее чемпиона за несколько туров до конца», — сказал бывший форвард сборной России.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
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