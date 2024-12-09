Булыкин о поражениях «Зенита» от «Акрона» и «Крыльев»: «Чемпионы так не играют. У нас такой чемпионат, что все друг у друга могут выиграть» 

Дмитрий Булыкин оценил два подряд домашних поражения «Зенита» в Мир РПЛ.

«Думаю, вряд ли кто-то ожидал, что «Зенит» последние две игры против «Крыльев Советов » и «Акрона » не то что не выиграет, а еще проиграет. Конечно же, так не играют чемпионы, но у нас такой чемпионат, что все друг у друга могут выиграть.

Это интереснее, потому что нет заранее чемпиона за несколько туров до конца», — сказал бывший форвард сборной России.

«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой: у «быков» и «Зенита» по 39 очков. «Спартак» отстает на 2 балла