Ахметов о «Зените»: «Не можем быть довольными, концовку смазали. Две игры перед отпуском испортили настроение»
В субботу петербуржцы проиграли дома «Акрону» (1:2), а неделей ранее уступили на своем поле «Крыльям Советов» (2:3).
— К сожалению, концовку смазали. Две игры перед отпуском испортили настроение. Не можем быть довольными.
— В чем причина неудач?
— Потеря концентрации, недонастрой. На 100% были готовы. Но нас наказывали.
— Насколько важно были уйти первыми на паузу?
— Задача такая была. Был шанс оторваться, но мы его не использовали. Что говорил Семак — останется в раздевалке.
— Как эта история может повлиять на сборы?
— Конечно, мы недовольны. Будем больше работать. Мы хотели набрать максимум в последних играх. Но не все потеряно. У нас осталось 12 игр, которые дают шанс, чтобы выполнить наши задачи.
— Главные конкуренты «Зенита» в гонке?
— Первая пятерка. Каждый может зацепиться. Каждый борется за самые высокие места, — сказал хавбек «Зенита».
После 18 матчей сине-бело-голубые лидируют в РПЛ, опережая на одно очко «Краснодар», у которого игра в запасе.
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