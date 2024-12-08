Ахметов о «Зените»: «Не можем быть довольными, концовку смазали. Две игры перед отпуском испортили настроение» 

Ильзат Ахметов высказался после двух подряд поражений «Зенита» в Мир РПЛ.

В субботу петербуржцы проиграли дома «Акрону » (1:2), а неделей ранее уступили на своем поле «Крыльям Советов» (2:3).

— К сожалению, концовку смазали. Две игры перед отпуском испортили настроение. Не можем быть довольными.

— В чем причина неудач?

— Потеря концентрации, недонастрой. На 100% были готовы. Но нас наказывали.

— Насколько важно были уйти первыми на паузу?

— Задача такая была. Был шанс оторваться, но мы его не использовали. Что говорил Семак — останется в раздевалке.

— Как эта история может повлиять на сборы?

— Конечно, мы недовольны. Будем больше работать. Мы хотели набрать максимум в последних играх. Но не все потеряно. У нас осталось 12 игр, которые дают шанс, чтобы выполнить наши задачи.

— Главные конкуренты «Зенита» в гонке?

— Первая пятерка. Каждый может зацепиться. Каждый борется за самые высокие места, — сказал хавбек «Зенита ».

После 18 матчей сине-бело-голубые лидируют в РПЛ , опережая на одно очко «Краснодар», у которого игра в запасе.